Ciclismo, Fabio Jakobsen sarà al training camp della Deceuninck-Quick Step

Secondo quanto riferisce Het Nieuwsblad, il velocista neerlandese Fabio Jakobsen è partito per la Spagna per prendere parte al training camp della sua squadra: la Deceuninck Quick-Step. Il giovane velocista, che si sta pian piano riprendendo dopo il bruttissimo infortunio di cui fu vittima al Giro di Polonia, ove cadde per via di un contatto causato dal connazionale Dylan Groenewegen, potrà così finalmente tornare ad allenarsi coi suoi compagni di squadra.

Al momento non è ancora chiaro quando il corridore potrà tornare alle gare. Secondo le ultime dichiarazioni fatte dai medici della squadra, a marzo, teoricamente, dovrebbe essere pronto per rientrare. Al training camp del sodalizio belga, inoltre, sarà presente anche Mark Cavendish, firma recentissima della Deceuninck. Il britannico, che torna dopo un lustro al team diretto da Patrick Lefevere, potrà rivelarsi un ottimo supporto, sia in gara che fuori, data la sua grande esperienza, proprio per Jakobsen,

luca.saugo@oasport.it

Foto: ufficio stampa Deceuninck Quick-Step