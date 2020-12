Dopo un anno concluso con ben poche soddisfazioni, cosa si aspetta Egan Bernal dal suo 2021? Il portacolori del team Ineos Grenadiers ha annunciato che i suoi problemi fisici non gli impediranno di puntare con tutte le sue forze ad un secondo titolo al Tour de France: il suo obiettivo principale della nuova stagione.

Dopo aver vinto la Grand Boucle nel 2019 all’età di 22 anni, il colombiano è stato costretto ad abbandonare la difesa del titolo in questa edizione per colpa del mal di schiena. Successivamente, come se non bastasse, gli è anche stata diagnosticata la scoliosi della colonna vertebrale. Lo stesso Bernal inizialmente ha suggerito che la sua guarigione avrebbe richiesto diversi mesi e, nonostante abbia detto la scorsa settimana che si sta allenando senza sentire dolore, si è rifiutato di discutere le sue ambizioni per il 2021.

Tuttavia, martedì, nel corso di una cerimonia che lo ha visto incoronato sportivo dell’anno nella sua regione natale di Zipaquirá, ha stabilito l’ossatura del suo programma di gara. “Dovrò allenarmi molto duramente – le sue parole riportate da Cyclingnews.com – La verità è che mi sto preparando per il Tour de France, che è la gara più importante del mondo. La mia prima uscita dovrebbe arrivare in concomitanza con i campionati nazionali colombiani, che penso si svolgeranno nel mese di febbraio”.

In precedenza il colombiano aveva lasciato una porta aperta per il Giro d’Italia, ma il calendario probabilmente lo pone troppo in anticipo rispetto alla sua tabella di marcia. “La Corsa Rosa si corre sempre a maggio, forse un po’ troppo presto per il mio percorso di crescita e le condizioni attuali. Avrò bisogno di tanto tempo. A poco a poco l’infiammazione sta andando via. Pedalo senza dolore da alcuni giorni, ma il recupero richiederà pazienza”.

Foto: Lapresse