Ciclismo: è morto a 86 anni Aldo Moser

Lutto per il mondo del ciclismo: si è spento all’età di 86 anni Aldo Moser. Il nativo di Giovo e capostipite di una generazione d’oro per le due ruote, è morto all’ospedale di Trento, dov’era ricoverato da qualche giorno a causa del Covid-19.

Nato nel 1934, fu professionista dal 1954 al 1974, con dodici vittorie in carriera, sedici partecipazioni al Giro d’Italia e quattro volte maglia azzurra ai Mondiali. È lui che ha dato il via nel mondo del ciclismo ai fratelli Enzo, Diego e, soprattutto, Francesco.

