Ciclismo: Rinaldo Nocentini inibito per quattro anni dal Tribunale Nazionale Antidoping

Una notizia piuttosto clamorosa per il mondo del ciclismo italiano: Rinaldo Nocentini è stato inibito dal Tribunale Nazionale Antidoping per quattro anni (il massimo possibile) “per uso o tentato uso di metodi proibiti”.

Come riportato da Corriere.it: “La squalifica decorre dal 30 novembre 2020 e scade il 29 novembre 2024 e cancella tutti i risultati sportivi di Nocentini dal 1° gennaio 2018. Dagli ambienti di Nado Italia trapela la notizia che si tratta di sanzione per passaporto biologico irregolare certificata nel dicembre 2019, quando Nocentini lasciò l’attività”.

Il toscano ha ottenuto in carriera 17 vittorie, ma è ricordato soprattutto per il capolavoro nel Tour de France 2009 quando agguantò la Maglia Gialla e la conservò per più di una settimana.

Foto: Lapresse