Ciclismo: domani Fabio Aru torna in gara nel ciclocross ad Ancona

In principio il rientro doveva essere in quel di Bassano del Grappa, ma la gara è stata annullata a causa dei problemi legati al Covid-19. Fabio Aru però non si è arreso e ha deciso di voler assolutamente tornare in gara, a distanza di oltre tre mesi dal ritiro nella nona tappa del Tour de France.

Il sardo, che di recente ha firmato un nuovo contratto con la Qhubeka-Assos, si dedicherà domani al primo amore, quello del ciclocross. Domani, domenica 27 dicembre, Aru sarà al via della quarta edizione del Cross Ancona Le Velò, gara appartenente al circuito Adriatico Cross Tour.

Ad annunciarlo è stato il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclocross Fausto Scotti ai microfoni di Inbici.net: “Fabio è entusiasta di gareggiare nel cross, è una disciplina nella quale ha sempre ottenuto dei buoni risultati ma soprattutto potrà fare un buon lavoro in vista della stagione su strada. Non dovrà fare il risultato, ma semplicemente cercare la forma migliore, divertirsi e incontrare tutti gli amici della nostra grande famiglia. Con lui abbiamo pianificato una serie di gare alle quali prenderà parte da qui ai primi di gennaio, quando partirà per il training camp con la sua nuova squadra. La grande famiglia del ciclocross non vede l’ora di tornare ad accogliere un grande corridore come Aru”.

