Ciclismo, Davide Orrico passerà professionista a trent’anni con la Vini Zabù-KTM

Il trentenne Davide Orrico, da anni un ottimo interprete delle gare di secondo piano, avrà finalmente l’occasione di passare professionista. Secondo quanto riporta Tuttobiciweb, infatti, Orrico, nel 2021, vestirà la divisa della Vini Zabù-KTM. Davide aveva assaggiato il professionismo già nel 2011, quando era stato stagista nella statunitense UnitedHealthcare, al tempo sodalizio Professional. Dopodiché, però, era tornato tra i dilettanti e aveva militato per cinque anni nella Colpack, prima di passare, nel 2017, tra le Continental con la Sangemini. Nell’ultimo triennio, infine, Orrico ha indossato la casacca dell’austriaca Voralberg.

Orrico è un corridore che se la cava sia su percorsi tortuosi che sulle salite lunghe. Negli anni passati alla Colpack ha sfornato ottime prestazioni in gare come il Giro d’Italia U23, il Giro della Valle d’Aosta, il Giro del Friuli e il Piccolo Giro di Lombardia. Nel 2016, inoltre, è stato anche campione italiano degli Elite senza contratto. Il risultato in assoluto più prestigioso ottenuto, in carriera, da Davide, però, è il sesto posto alla Coppa Agostoni del 2018.

