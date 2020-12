VIDEO Borussia Dortmund-Lazio 1-1, Highlights, gol e sintesi: Immobile pareggia su rigore, gli ottavi di Champions sono vicini

La Lazio ha pareggiato col Borussia Dortmund per 1-1 nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. I biancocelesti hanno ottenuto un risultato estremamente positivo, che li avvicina agli ottavi di finale della massima competizione europea: basterà un pareggio in casa settimana prossima contro il Brugge per chiudere i conti.

I tedeschi sono passati in vantaggio al 44′ con una bella conclusione di Guerreiro al termine di un’azione ben costruita, ma la Lazio non ha mai mollato la presa e ha cercato il pareggio, agguantandolo al 65′: Ciro Immobile trasforma il calcio di rigore concesso per un fallo di Schulz su Milinkovic-Savic. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Borussia Dortmund-Lazio.

VIDEO BORUSSIA DORTMUND-LAZIO:

GOL GUERREIRO (1-0):

GOL CIRO IMMOBILE (1-1):

Foto: Lapresse