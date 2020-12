Cesare Prandelli positivo a Covid-19. L’allenatore della Fiorentina è in isolamento

Cesare Prandelli è risultato positivo al Covid-19. La Fiorentina lo ha comunicato in una nota stampa, nella quale si precisa che il 63enne allenatore si trova già in isolamento. Il tecnico originario di Orzinuovi si era seduto sulla panchina della Viola lo scorso 9 novembre, sostituendo l’esonerato Beppe Iachini. Fino a oggi aveva collezionato tre panchine: due in Serie A (sconfitte contro Benevento e Milan) e una in Coppa Italia (il successo contro l’Udinese ai supplementari valso la qualificazione agli ottavi di finale).

Questo il comunicato della società. “ACF Fiorentina comunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister Prandelli. L’allenatore viola è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti“.

Foto: Lapresse