Prosegue il countdown in vista delle prime regate ufficiali da parte dei nuovi AC75 protagonisti della 36ma Coppa America di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo. Mancano ormai tre giorni al via dell’unica tappa delle America’s Cup World Series 2020, in programma ad Auckland (Nuova Zelanda) da giovedì 17 a sabato 19 dicembre, che saranno teatro del primo grande confronto diretto tra i quattro team iscritti alla manifestazione. Sarà una sfida tutti contro tutti tra il defender Emirates Team New Zealand ed i challenger Luna Rossa (che è anche Challenger of Record), American Magic e Ineos Team UK.

Il format delle World Series prevede lo svolgimento di due round robin nell’arco di tre giornate di gara, con ogni squadra che affronterà due volte ciascun rivale. Sono previste quattro regate (con durata di 30 minuti circa) totali per giornata, con il day-1 che vedrà subito l’attesissima sfida tra Luna Rossa e New Zealand oltre ad altri tre match estremamente interessanti (American Magic-Ineos, Luna Rossa-Ineos e American Magic-New Zealand). Al termine della fase a gironi, che si chiuderà il 19 dicembre con la rivincita dello scontro tra Te Rehutai (New Zealand) e Luna Rossa, sarà possibile stilare la classifica generale definitiva della competizione.

Questo ranking, oltre a definire il vincitore dell’America’s Cup World Series 2020 di Auckland, stabilirà anche gli accoppiamenti per le semifinali della Christmas Race in programma domenica 20 dicembre sempre nel golfo di Hauraki. La prima classificata delle World Series se la vedrà con la quarta nella prima semifinale (su regata secca), mentre il secondo abbinamento prevede la sfida tra la n.2 e n.3 del seeding. La chiusura del torneo sarà caratterizzata nell’ordine dalla finale per il 3° posto e dalla finalissima per il successo finale nella Prada Christmas Race.

Foto: Lapresse