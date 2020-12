Canoa, che cos’è l’extreme slalom che sarà a Parigi 2024. I big della disciplina: c’è un italiano di alto livello…

A Olimpiadi di Parigi 2024 varierà la distribuzione dei titoli in palio nella canoa: sempre sedici gli ori da assegnare, ma dieci nella velocità e sei nello slalom, in seguito all’ingresso nel programma dell’extreme slalom, che assegnerà i titoli sia al maschile che al femminile per mantenere intatto l’equilibrio di genere.

L’extreme slalom è apparso per la prima volta nel programma della Coppa del Mondo nel 2015 e da allora la crescita è stata continua. Il numero degli atleti è aumentato di stagione in stagione, sempre più reti televisive stanno trasmettendo le gare in diretta e c’è molto entusiasmo per lo sport che nel 2024 farà parte del programma olimpico.

Si tratta di una combinazione di tutte le discipline in acque bianche della canoa, con i quattro concorrenti che scivolano giù da una rampa a più di due metri sopra l’acqua e si tuffano sul percorso. Da lì si va verso la prima boa ed ogni atleta cerca di avvantaggiarsi sugli avversari.

Gli atleti devono superare le boe ed il contatto è consentito, aggiungendo spettacolo sia per il pubblico che per gli atleti. Poi c’è l’eschimo obbligatorio. Gli atleti hanno solo una breve area di opportunità per compierlo con successo e con i loro kayak devono fare un giro completo di 360°.

Ci sono diverse azioni che portano alla squalifica: forzare la partenza, saltare una boa, agire in maniera pericolosa, non riuscire a completare l’eschimo all’interno dell’area assegnata. La maggior parte delle gare si conclude in circa un minuto, ma i tempi non sono importanti. Si tratta di una gara di tattica e spesso non vale la pena essere in testa.

L’attuale campione del mondo maschile è il tedesco Stefan Hengst, mentre la ceca Veronika Vojtova ha vinto il titolo femminile davanti al pubblico di casa a Praga. Nel 2018 però il campione del mondo è stato italiano: si tratta di Christian De Dionigi, che a Rio de Janeiro, in Brasile, ha battuto il francese Boris Neveu e l’argentino Thomas Bersinger.

De Dionigi è nato a Cuggiono il 26 dicembre 1992: entrato a 14 anni nel Canoa Club Milano, gareggia dal 4 ottobre 2018 per il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare. Nel 2017 ha vinto il Campionato Italiano Assoluto in K1 slalom, K1 slalom a squadre ed extreme slalom. E’ allenato da Roberto D’Angelo.

