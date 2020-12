Campionati Italiani Maratona 2020: risultati e classifica. Giovanna Epis e Giovanni Grano in trionfo

Giovanna Epis e Giovanni Grano hanno trionfato nel Campionati italiani assoluti di maratona che si sono disputati a Reggio Emilia. La 32enne dei Carabinieri chiude con un ottimo 2h29:11, per lei si tratta del primo titolo tricolore in carriera. Alle sue spalle l’ex campionessa europea Anna Incerti che ha chiuso la sua prova in 2h35:40 e Catherine Bertone (2h39:39).

“Era un crono che volevo e che cercavo da tanto tempo. Non avevo in programma di essere qui, ma ho deciso di provarci dopo l’impegnativa gara ai Mondiali di mezza e una decina di giorni di stop, con una preparazione più breve del solito. Sapevo di valere una prestazione del genere, ho corso basandomi molto sulle sensazioni e per esserci riuscita devo ringraziare Giorgio Rondelli, il mio allenatore“, queste le parole della nuova campionessa italiana di maratona al femminile.

Tra gli uomini, come detto, ha trionfato Grano che ha migliorato il suo personale portandolo a 2h14:31. Dietro al trent’enne molisano si è piazzato Alessio Terrasi (2h17:41), a chiudere il podio Salvatore Gambino (2h18:08). Per l’alfiere della Nuova Atl. Isernia si tratta del primo titolo nazionale.

Foto: Lapresse