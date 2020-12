Pochi minuti fa, l’ATP ha aggiornato il calendario della stagione 2021 fino al periodo del Masters 1000 di Miami, a lungo rimasto in bilico tra la cancellazione, lo spostamento altrove e il mantenimento nelle sue date originarie, dal 24 marzo al 4 aprile.

Dopo gli Australian Open, dunque, si tornerà al classico trittico Europa-Medio Oriente-Sudamerica, anche se ovviamente con settimane completamente differenti da quelle usuali. Si riparte dal 22 febbraio con due ATP 250, quelli di Cordoba, in Argentina, e Montpellier, in Francia. La settimana successiva sarà dedicata al primo 500 dell’anno, quello di Rotterdam, sul quale già aleggiano le voci di una partecipazione di Roger Federer, che sarebbe al rientro dopo oltre un anno; contemporaneamente la Gira Sudamericana in versione modificata continuerà a Buenos Aires.

A marzo si continuerà con tre ulteriori 250, quelli di Doha (che tradizionalmente apre l’anno), Marsiglia (di solito a febbraio) e Santiago del Cile; prima di Miami, e nel periodo in cui si sarebbe dovuto giocare il Masters 1000 di Indian Wells, al momento rinviato a data da destinarsi, due appuntamenti tradizionali a livello di 500: Dubai e Acapulco, con quella che ormai è una lotta a chi ha il campo partenti migliore tra gli Emirati Arabi Uniti e il Messico. Poi, Miami.

Al comunicato dell’ATP non ha ancora fatto seguito alcuna novità a livello WTA, ma già in occasione della pubblicazione della prima tranche del calendario è successa esattamente la stessa cosa, con l’associazione tennistica femminile che ha reso noti i propri tornei solo dopo quella maschile. E, a proposito dell’ATP, dal sito ufficiale viene lasciato intendere l’attuale mantenimento dell’intera stagione sul rosso europea, che prenderà il via dopo Miami. Per l’ufficialità, però, c’è da attendere.

CALENDARIO ATP 2021 DOPO GLI AUSTRALIAN OPEN

22-28 febbraio ATP 250 Cordoba

22-28 febbraio ATP 250 Montpellier

1-7 marzo ATP 500 Rotterdam

1-7 marzo ATP 250 Buenos Aires

8-13 marzo ATP 250 Doha

8-14 marzo ATP 250 Marsiglia

8-14 marzo ATP 250 Santiago del Cile

15-20 marzo ATP 500 Dubai

15-20 marzo ATP 500 Acapulco

24 marzo-4 aprile Masters 1000 Miami

Foto: LaPresse