Tennis: ATP Cup e 250 a Melbourne cambiano date e si spostano in avanti di un giorno

Tennis Australia ha rilasciato poco fa il nuovo calendario delle competizioni che precedono gli Australian Open 2021, di scena dall’8 al 21 febbraio. I cambiamenti sono diversi, per tante ragioni, quasi tutte riconducibili alla quarantena dura di 72 giocatori.

In primo luogo, oltre alla creazione di un terzo torneo WTA per le costrette a non allenarsi, si nota lo spostamento in avanti di un giorno tanto dei due ATP 250 previsti a Melbourne come avvicinamento quanto dell’ATP Cup, per identiche ragioni.

I due 250 down under, dunque, si giocheranno dal 1° al 7 febbraio, mentre l’evento a squadre nato lo scorso anno, e che in quest’occasione avrà forma ridotta a 12 quartetti con Melbourne quale unica sede, partirà il 2 febbraio e finirà il 6. Spostamenti, dunque, di ventiquattr’ore rispetto alla programmazione originale.

Dovrebbe essere questo l’ultimo passo verso la definizione finale dei calendari di questi tornei che precedono il primo Slam dell’anno. Va detto che, WTA a parte visto il suo caso particolare, per tutti quei giocatori che si trovano in quarantena dura è prevista la possibilità di giocare il più tardi possibile.

Foto: LaPresse