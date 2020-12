Prenderà il via il 15 gennaio la Prada Cup, il torneo dal quale uscirà fuori la sfidante di Emirates Team New Zealand per la 36ma Coppa America di vela. Saranno tre gli equipaggi in gara: Luna Rossa Prada Pirelli, American Magic ed Ineos Team UK. Le gare si svolgeranno fino al 22 febbraio 2021 sul golfo di Hauraki in Nuova Zelanda.

Il format della Prada Cup prevede quattro Round Robin da tre regate ciascuno. La compagine che avrà raccolto il maggior numero di vittorie sarà qualificata per la finale. Le altre due si sfideranno in semifinale, al meglio delle sette prove, mentre la finale si svolgerà su un massimo di tredici regate. Il challenger trionfatore della Prada Cup, come detto, andrà a sfidare il Defender Emirates Team New Zealand nel Match della 36ma America’s Cup.

La Prada Cup, così come l’America’s Cup, saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e su Sky Sport, in diretta streaming su Rai Play e su Sky Go, oltre che su Now TV. Garantita anche la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, le date, il palinsesto della Prada Cup 2021. Va precisato che le gare andranno in scena durante la notte italiana (ad Auckland sono avanti 12 ore rispetto a noi).

CALENDARIO PRADA CUP 2021: DATE E PROGRAMMA

Round Robin 1: 15-16 gennaio

Round Robin 2: 16-17 gennaio

Round Robin 3: 22-23 gennaio

Round Robin 4: 23-24 gennaio

Semifinale: 29 gennaio-2 febbraio

Finale: 13-22 febbraio

Foto: Ufficio Stampa Luna Rossa