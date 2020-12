Il 2020 è stato un anno terribile. La pandemia ha stravolto le nostre vite, ha letteralmente rivoluzionato abitudini consolidate, ci ha obbligato a ripensare le nostre esistenze e ha portato a una serie di cambiamenti che mai avremmo voluto attuare. Periodi di lockdown, lunghe permanenze in casa, distanziamento interpersonale, divieto di contatto, utilizzo di mascherine. Cinema, teatri, stadi, palazzetti, ristoranti, bar chiusi. Tanto smart-working e modalità di lavoro radicalmente mutate nel volgere di pochissimo tempo. L’anno che ci stiamo per lasciare (fortunatamente) alle spalle ci ha segnato in maniera indelebile e non potrà mai essere dimenticato, ma ora proviamo a pensaer positivo e a guardare al 2021.

La speranza è che il nuovo anno si porti via l’emergenza sanitaria e che la normalità torni pian piano a fare breccia nelle nostre vite. Non siamo più abituati ad andare negli stadi e nei palazzetti, ormai lo sport è diventato qualcosa da vivere a distanza e davanti a un televisore. L’auspicio è che nei prossimi 12 mesi ci sia un graduale ritorno alle abitudini di un tempo. Non mancheranno gli eventi, perché il 2021 si preannuncia particolarmente ricco per tutti gli amanti dello sport. Sono infatti già programmate diverse manifestazioni, tra cui le Olimpiadi, che permetteranno a tutti gli appassionati di divertirsi.

I lettori più fedeli di OA Sport sono in grande attesa del Calendario Eventi 2021, l’imperdibile regalo che la nostra testata vi fa ogni anno come da tradizione il 1° gennaio: già all’alba potrete trovare l’imperdibile, immancabile, irrinunciabile file dove la nostra redazione ha inserito tutti gli eventi sportivi che ci attendono nei prossimi dodici mesi. Stiamo parlando di un calendario con circa 1100 eventi delle più svariate discipline, olimpiche e non: tutti gli eventi internazionali, le manifestazioni nazionali di punta, le kermesse da non perdere e tanto altro ancora.

Non solo Olimpiadi ma ovviamente Mondiali, Coppe del Mondo, Europei dei vari sport, tutti i tornei di qualificazione ai Giochi, le competizioni di prima fascia sia per Nazionali che per Club: giorno per giorno, mese per mese troverete tutto quello che riguarda il panorama sportivo e così potrete segnare sulla vosta agenda tutti gli appuntamenti che vi interessano in modo da non perdervi davvero nulla.

CALENDARIO EVENTI 2021: QUANDO ESCE LA GUIDA DI OA SPORT?

L’appuntamento è per il prestissimo mattino di venerdì 1° gennaio 2021. Già all’alba del nuovo anno troverete online l’imperdibile calendario.

Foto: Shutterstock