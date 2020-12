Calcio, sorteggio Europei U21 2021: Italia inserita nello stesso gruppo della Spagna. Girone impegnativo per gli azzurrini

Nella giornata odierna è andato in scena il sorteggio per la fase finale degli Europei 2021 U21 di calcio che si terrà in Ungheria e in Slovenia e per la prima volta vedrà al via 16 squadre. Una 23ª edizione cambiata nel suo format a 12 compagini, visto quanto deciso dal Comitato esecutivo della Uefa. Originariamente prevista nel giugno 2021, la rassegna continentale si svolgerà in due fasi visto il rinvio di un anno degli Europei itineranti 2020 (seniores) a causa della pandemia. Il torneo si svolgerà dal 21 al 31 marzo (fase a gironi) e dal 31 maggio al 6 giugno 2021 (fase a eliminazione diretta).

L’ELENCO DELLE SQUADRE QUALIFICATE

Le nove vincitrici dei gironi di qualificazione e le cinque migliori seconde raggiungeranno Ungheria e Slovenia in quanto nazioni ospitanti.

Loading...

Loading...

Ungheria (nazione ospitante)

Slovenia (nazione ospitante)

Croazia (seconda Gruppo 4)

Repubblica Ceca (vincente Gruppo 4)

Danimarca (vincente Gruppo 8)

Inghilterra (vincente Gruppo 3)

Francia (vincente Gruppo 2)

Germania (vincente Gruppo 9)

Islanda (seconda Gruppo 1)

Italia (vincente Gruppo 1)

Olanda (vincente Gruppo 7)

Portogallo (seconda Gruppo 7)

Romania (seconda Gruppo 8)

Russia (vincente Gruppo 5)

Spagna (vincente Gruppo 6 – campione in carica)

Svizzera (seconda Gruppo 2)

L’urna di Nyon ha suddiviso le 16 squadre in quattro gironi da quattro (A, B, C, D). I co-organizzatori dell’Ungheria sono stati piazzati come squadra 1 del Gruppo A, mentre la Slovenia come squadra 1 del Gruppo B. Le altre compagini sono state divise in fasce in base al ranking Uefa per coefficienti al termine delle qualificazioni.

Prima fascia

Spagna

Germania

Francia

Inghilterra

Seconda fascia

Italia

Danimarca

Portogallo

Olanda

Terza fascia

Romania

Croazia

Repubblica Ceca

Russia

Quarta fascia

Svizzera

Islanda

Slovenia

Ungheria

Gli azzurrini di Paolo Nicolato, dunque, avranno come rivali i campioni in carica della Spagna, la Slovenia e la Repubblica Ceca. Un girone particolarmente impegnativo per i nostri portacolori che, per centrare la qualificazione ai quarti di finale, dovranno essere primi o secondi per accedere ai quarti di finale. In caso due o più squadre si classifichino a pari punti nello stesso girone, si utilizzeranno i seguenti criteri per determinare la posizione in classifica:

maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate; migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate; maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate

Se, dopo aver utilizzato i criteri precedenti, ancora due o più squadre fossero in parità, verranno applicati nuovamente i criteri da 1 a 3 prendendo in considerazione gli scontri tra queste squadre rimanenti. In caso di ulteriore parità si applicheranno i seguenti criteri:

migliore differenza reti nell’intero girone; maggior numero di reti segnate nell’intero girone; più basso punteggio disciplinare (classifica fair play) calcolato così: ogni cartellino rosso diretto: +3 punti, ogni cartellino rosso da doppia ammonizione: +3 punti, ogni cartellino giallo: +1 punto, più alta posizione nel ranking UEFA Under-21 vigente al momento del sorteggio.

Se però due squadre, che hanno gli stessi punti e lo stesso numero di goal segnati e subiti, si affrontano nell’ultima giornata del girone e al termine dei tempi regolamentari si trovano ancora in parità, con nessuna altra squadra del girone classificatasi a pari punti, si effettueranno i tiri di rigore tra le due squadre per determinarne la migliore classificata.

I GRUPPI DELLA FASE FINALE DEGLI EUROPEI UNDER21 2021

GRUPPO A

Ungheria

Germania

Romani

Olanda

GRUPPO B

Slovenia

Spagna

Repubblica Ceca

Italia

GRUPPO C

Russia

Islanda

Francia

Danimarca

GRUPPO D

Portogallo

Croazia

Inghilterra

Svizzera

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse