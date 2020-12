Calcio, Sorteggio Europa League 2020-2021: Milan con la Stella Rossa, urna meno benevola con Roma e Napoli

Roma, Milan e Napoli si sono qualificate ai sedicesimi di finale dell’Europa League 2020-2021 di calcio: le tre formazioni italiane hanno vinto il loro girone e sono state testa di serie in sede di sorteggio, ed affronteranno una squadra che ha chiuso al secondo posto il raggruppamento nel corso della prima fase (ma avrebbero potuto incontrare anche una delle quattro peggiori retrocesse dalla Champions League). Non potevano esserci incroci tra squadre dello stesso Paese e tra formazioni che si sono affrontate nei gironi.

Il sorteggio si è appena svolto a Nyon, in Svizzera: urna abbastanza benevola per le italiane, soprattutto con il Milan, che incrocerà i serbi della Stella Rossa, mentre la Roma affronterà i lusitani del Braga, infine il Napoli se la vedrà con gli spagnoli del Granada. Tra gli abbinamenti spiccano Salisburgo-Villarreal e, soprattutto, Benfica-Arsenal.

Come al solito, i sedicesimi di Europa League si disputeranno in due settimane consecutive, per permettere l’allineamento del tabellone con quello della Champions League, che conta un turno in meno: andata il 18 febbraio, ritorno il 25 febbraio. Il calendario dei match sarà reso noto nel pomeriggio.

ACCOPPIAMENTI SEDICESIMI EUROPA LEAGUE

Wolfsberger (Austria)-Tottenham (Inghilterra)

Dynamo Kyiv (Ucraina)-Club Brugge (Belgio)

Real Sociedad (Spagna)-Manchester United (Inghilterra)

Benfica (Portogallo)-Arsenal (Inghilterra)

Stella Rossa (Serbia)-Milan (Italia)

Anversa (Belgio)-Rangers (Scozia)

Slavia Praga (Repubblica Ceca)-Leicester (Inghilterra)

Salisburgo (Austria)-Villarreal (Spagna)

Braga (Portogallo)-Roma (Italia)

Krasnodar (Russia)-Dinamo Zagabria (Croazia)

Young Boys (Svizzera)-Bayer Leverkusen (Germania)

Molde (Norvegia)-Hoffenheim (Germania)

Granada (Spagna)-Napoli (Italia)

Maccabi Tel Aviv (Israele)-Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Lille (Francia)-Ajax (Paesi Bassi)

Olympiacos (Grecia)-PSV (Paesi Bassi)

Foto: LaPresse