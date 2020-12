Calcio, Serie A 2020-2021: poker del Napoli a Crotone, il Milan batte la Sampdoria a Genova e mantiene la vetta

Due gli incontri andati in scena a chiosa della domenica della decima giornata della Serie A 2020-2021 di calcio. Il turno di campionato ha sorriso a Napoli e a Milan che hanno centrato i tre punti nei loro impegni in trasferta.

I partenopei si sono imposti nettamente all’Ezio Scida contro il Crotone: un 4-0 che non ammette repliche per gli uomini di Rino Gattuso. A dare il via alle danze è stato Lorenzo Insigne che, imbeccato da Zielinski, ha trovato la via della rete al 31′. Nella ripresa, l’espulsione di Petriccione ha messo in discesa il confronto ai campani, a segno con Lozano al 58′, Demme al 76′ e con Petagna nei minuti di recupero. Un poker per la formazione napoletana, terza in classifica generale con 20 punti a -6 dal Milan capolista (gli stessi della Juventus).

Rossoneri che hanno confermato il primato, sbancando il Luigi Ferraris di Genova e battendo per 2-1 la Sampdoria. Gli uomini di Stefano Pioli si sono portati in vantaggio con un rigore realizzato da Kessié al 45′. Nel secondo tempo il raddoppio è arrivato con l’esterno offensivo Castillejo al 77′ (un minuto dopo il proprio ingresso), su assist di Rebic. La Samp ha cercato di riaprire il discorso con la realizzazione di Ekdal all’83’, ma la difesa rossonera ha tenuto botta e portato a casa un successo importante in ottica classifica generale.

Foto: LaPresse