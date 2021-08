Calcio, Serie A: buona la prima per il Milan a Genova, pareggio in rimonta del Cagliari

Quest’oggi si sono disputati gli ultimi due posticipi della prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022 di calcio maschile. Nel match delle ore 18.30, il Cagliari ha strappato un buon pareggio casalingo in rimonta per 2-2 in casa contro uno Spezia in grandissima emergenza. L’ultimo incontro del turno ha poi visto la vittoria per 1-0 del Milan in trasferta con la Sampdoria.

Partenza a razzo da parte dello Spezia, che sorprende la retroguardia cagliaritana trovando il gol del vantaggio dopo soli 7′ con Gyasi su assist di Verde. Smaltito dopo una decina di minuti il contraccolpo psicologico per il gol subito, i sardi cominciano ad aumentare il ritmo e creano almeno un paio di opportunità prima dell’intervallo senza riuscire però a superare un attento Zoet.

Nella ripresa il Cagliari si rende ancora pericoloso con Nandez, ma lo Spezia trova il gol del raddoppio al 58′ con Bastoni su assist di Amian. Spalle al muro, la squadra di Semplici trova le forze per reagire immediatamente e accorcia le distanze al 62′ grazie alla rete del “solito” Joao Pedro. Pochi minuti più tardi Zoet abbatte Pavoletti in area e provoca un calcio di rigore in favore dei sardi, trasformato brillantemente da un ispirato Joao Pedro. Nel finale il Cagliari prova addirittura a vincerla, ma lo Spezia resiste e porta a casa un punto importante.

Ottimo approccio al nuovo campionato per il Milan, che si rende pericoloso al 5′ con Leao e poi sblocca il punteggio al 9′ con il bel gol di Brahim Diaz su assist di Calabria. La Sampdoria però reagisce e sfiora la rete del pareggio in più occasioni, tra cui una clamorosa traversa colpita al 18′ da Gabbiadini con la collaborazione di un reattivo Maignan. I rossoneri non si intimoriscono e continuano a giocare, creando un paio di palle gol senza riuscire a trovare il 2-0 prima della pausa.

Grande chance per la Samp al 53′ sul grave errore in area di Theo Hernandez, ma Maignan ha un ottimo riflesso e respinge il tiro ravvicinato di Gabbiadini. La compagine lombarda va a caccia del secondo gol per chiudere i conti, ma i padroni di casa sono vivi e restano in partita verso gli ultimi decisivi minuti di gara. Sampdoria che prova l’assalto finale con grande tenacia ma con poche idee, sbattendo spesso e volentieri contro il muro eretto dalla difesa milanista. Ultimi minuti confusi ma senza grandi emozioni, con il Milan che resiste e trionfa per 1-0.

