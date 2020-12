Calcio, risentimento muscolare per Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus salterà il match con la Dinamo Kiev

Giorgio Chiellini non sarà presente per il match di Champions League che vedrà la Juventus affrontare gli ucraini della Dinamo Kiev. Il difensore dei bianconeri, stante quanto dichiarato da Andrea Pirlo e riportato da Rai Sport, ha subito un risentimento muscolare e non è in grado, per questo, di scendere in campo. Le sue condizioni, ad ogni modo, verranno rivalutate domani.

A causa di questo problema, oltretutto, Chiellini rischia anche di saltare il derby contro il Torino. Una brutta tegola per i bianconeri, i quali non stanno vivendo un momento esaltante dato che nelle ultime quattro partite disputate hanno raccolto due pareggi e hanno vinto solo in extremis nel match casalingo di Champions League contro gli ungheresi del Ferencvaros.

