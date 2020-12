Calcio, posticipati i Mondiali U20 e U17 nel 2023 per il Covid-19

L’emergenza sanitaria continua inevitabilmente a condizionare la programmazione degli eventi sportivi. La FIFA, infatti, ha reso noto il posticipo dei Mondiali Under20 e Under17 di calcio, previsti il prossimo anno rispettivamente in Thailandia e in Perù. Una decisione, come detto, dettata dal contesto pandemico che ha costretto l’organizzazione mondiale del “Pallone” a prendere questa decisione. La nuova data è stata fissata per il 2023.

“La pandemia di Covid continua a rappresentare una sfida per l’organizzazione di eventi internazionali, con forti restrizioni per i trasferimenti internazionali. La situazione mondiale non fornisce ancora garanzie a un livello necessario a tali eventi“, il testo di quanto riferito dalla FIFA. Un contesto complicato che, giova ricordarlo, ha portato nei mesi precedenti anche ai rinvii degli Europei itineranti (previsti nell’estate del 2020) nel 2021, della Copa America e della Coppa d’Africa.

Ci si augura, ovviamente, che la commercializzazione del vaccino possa dare una mano a tutti e far sì che quanto presente in calendario si possa tenere per avere una versione accettabile di normalità.

Foto: LaPresse