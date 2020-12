Rugby, Pro 14: Zebre-Treviso posticipato per le positività in casa Benetton

Non si disputerà domani pomeriggio il primo derby celtico della stagione tra le Zebre Parma e la Benetton Treviso. Come prevedibile, infatti, i casi di positività al Covid-19 riscontrati nei giorni scorso in casa biancoverde rendono impossibile la disputa del match. Come scrive nel comunicato la Federazione Italiana Rugby, dunque, la nona giornata del Guinness PRO14 tra Zebre RC e Benetton Rugby è stata posticipata.

“Successivamente alla conferma da parte della Benetton Treviso di casi Covid-19 rilevati la scorsa settimana, considerate tutte le informazioni disponibili e considerate le disposizioni di salute pubblica in vigore il settore medico di PRO14 Rugby ha ritenuto che non fosse possibile disputare l’incontro come previsto. PRO14 esaminerà potenziali date nei primi giorni del 2021 per riprogrammare l’incontro” si legge nel comunicato.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS