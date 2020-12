Calcio, Gianni Infantino su Paolo Rossi: “Un grande giocatore e un grande uomo”

Sono giorni difficili per tutti noi. Il Covid-19 ci obbliga a un rigore inconsueto e le notizie quotidiane dei decessi mettono tanta tristezza. Il mondo dello sport, suo malgrado, deve fare i conti notizie poco lusinghiere, non strettamente legate al Coronavirus, ma altrettanto negative: il 25 novembre la scomparsa di Diego Armando Maradona e nelle ultime ore quella di Paolo Rossi, il campione della Nazionale italiana di calcio, tra gli artefici del successo mondiale in Spagna nel 1982.

A commentare l’accaduto, esprimendo le proprie sensazioni, è stato anche il presidente della FIFA Gianni Infantino, il quale ha riservato parole di grande stima nei confronti dell’ex calciatore: “Paolo Rossi era un attaccante purosangue, che ha saputo entusiasmare tutti noi con le sue giocate e soprattutto con i suoi gol. Il suo amore per il calcio era immenso e lo trasmetteva a tutti noi, e quando ne parlava aveva sempre quella calma e quel sorriso inconfondibile stampato sulle labbra. Ma Paolo Rossi era soprattutto un grande uomo, umile e gentile, che stimavo molto e che ho avuto il piacere di incontrare un paio di volte personalmente. Quegli incontri rimarranno nel mio cuore e porterò per sempre con me un bel ricordo di Paolo“.

Foto: alizada studios shutterstock