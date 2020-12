Lunga intervista rilasciata a ‘Radio anch’io sport‘ su Radio1 Rai e tanti temi trattati da Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che si avvia alla ricandidatura e ad una sempre più probabile rielezione a numero uno del calcio del Bel Paese. Questi i passaggi salienti rilanciati dall’ANSA.

Così Gravina sulla sua ricandidatura: “Oggi mi sento già designato alla carica di presidente federale già da tre leghe, penso che questo sia un record. C’è una spinta di grande energia per la mia rielezione, che mi gratifica, mi sprona a puntare ancora ad un ruolo difficile e mi dà entusiasmo per dare risposte concrete. C’è molto lavoro da fare, sto lavorando su una piattaforma programmatica“.

Sul ritorno del pubblico negli stadi: “Il campionato sta andando abbastanza bene ma è privo di un elemento fondamentale, il pubblico, e questo si vede e si sente. Quando potrà ritornare ancora non lo so, ma io mi auguro che da gennaio il calcio possa cominciare a ritrovare i suoi tifosi. Un passo che accoglieremo con gratitudine e come segno di serenità dopo momenti tanto difficili“.

Sulla proposta di intitolare il titolo di capocannoniere a Paolo Rossi: “Dedicare il titolo di capocannoniere a Paolo Rossi memoria è un’iniziativa nobile, che dipende dalla Lega di Serie A, e io la appoggio. Intitolargli lo stadio Olimpico la vedo più difficile dato che appartiene ad una realtà esterna al calcio, la società Sport e Salute. Per quelle che sono le nostre competenze stiamo pensando di dedicarli progetti e iniziative“.

Sulla Nazionale di Mancini: “Roberto Mancini sta raccontando una nuova storia, che sta appassionando. Dobbiamo essere grati a lui e a tutti coloro che stanno dando un contributo ma, al di là del risultato sportivo, è bello vedere l’entusiasmo che genera la Nazionale. Per il rinnovo del contratto non c’è una deadline. Abbiamo due anni di tempo e sono convinto che presto troveremo le condizioni per il prolungamento“.

Foto: LaPresse