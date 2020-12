Calcio, il Genoa esonera Rolando Maran. Davide Ballardini sarà il nuovo allenatore

Rolando Maran non è più l’allenatore del Genoa. La società ha esonerato il tecnico, ufficializzando l’addio attraverso un comunicato stampa. Per Maran è stata fatale la sconfitta subita nello scontro diretto contro il Benevento. In arrivo Davide Ballardini, al quarto ritorno al Grifone. Manca soltanto la conferma ufficiale.

I liguri occupano al momento il penultimo posto nella classifica della Serie A con 7 punti all’attivo, gli stessi del Torino e uno in più del Crotone. Il quartultimo posto dello Spezia, che al momento rappresenta la salvezza, è lontano quattro lunghezze. Il Genoa tornerà in campo mercoledì 23 dicembre (ore 20.45) per il cruciale derby in trasferta contro lo Spezia.

Foto: Lapresse