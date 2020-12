Calcio femminile, Serie A 2020-2021: la 9ª giornata. Testacoda Napoli-Juventus, Milan in trasferta a Firenze

Dopo la sosta per le Nazionali, tra domani e domenica si disputerà la nona giornata della Serie A 2020-2021 di calcio femminile. Spicca il match tra Fiorentina e Milan, mentre la capolista Juventus sarà impegnata sul campo del Napoli fanalino di coda. Andiamo a presentare le sei gare in programma in questo weekend.

Il piatto forte del turno sarà proprio il match inaugurale, in programma domani alle ore 12.30. Si tratta della sfida tra Fiorentina e Milan: le rossonere, seconde a -3 dalla vetta della classifica, andranno a Firenze a caccia dei tre punti, ma dovranno fare molta attenzione perché le Viola (quinte in graduatoria) sono un avversario estremamente temibile. Alle ore 14.30, è attesa la risposta della capolista Juventus, che sarà di scena a Napoli nel più classico dei testacoda: le bianconere vogliono rimanere a punteggio pieno, mentre le campane (un solo punto conquistato finora) tenteranno l’impresa.

Loading...

Loading...

La domenica si apre con un doppio appuntamento alle ore 12.30: Bari-Sassuolo e Hellas Verona-Empoli. Trasferta sulla carta agevole per le emiliane, terza forza del torneo, dal momento che le pugliesi, dopo la vittoria nella prima giornata, hanno subito ben sette sconfitte consecutive. Si preannuncia più equilibrato, invece, il confronto tra Verona ed Empoli, con le toscane che proveranno a conquistare punti preziosi per rimanere nelle zone nobili della classifica. Alle ore 14.30, a chiudere il turno, saranno Inter-San Marino e Roma-Florentia San Gimignano: in entrambi i casi favorite le squadre di casa, ma non si possono escludere sorprese.

CALENDARIO 9ª GIORNATA

Domani, ore 12.30: Fiorentina-Milan

Domani, ore 14.30: Napoli-Juventus

Domenica, ore 12.30: Pink Bari-Sassuolo

Domenica, ore 12.30: Hellas Verona-Empoli

Domenica, ore 14.30: Inter-San Marino

Domenica, ore 14.30: Roma-Florentia San Gimignano

antonio.lucia@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LM-LPS/Claudio Benedetto