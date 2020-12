Lo stadio San Paolo di Napoli si chiamerà “Diego Armando Maradona”. E’ ufficiale

Secondo quanto riportato dall’ANSA, da oggi lo stadio “San Paolo” di Napoli si chiamerà “Diego Armando Maradona“: la Giunta del Comune partenopeo ha approvato all’unanimità la delibera proposta dal sindaco, Luigi de Magistris e dall’assessore alla Toponomastica, Alessandra Clemente.

La motivazione presente nella proposta è la seguente: “Il più grande calciatore di tutti i tempi che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia del Napoli, regalandole i due Scudetti e altre Coppe prestigiose e ricevendo in cambio dalla città amore eterno“.

Foto: Shutterstock