Calcio, Cristiano Ronaldo vince il Golden Foot Award 2020

Cristiano Ronaldo conquista per la prima volta in carriera il Golden Foot Award. Lo riporta il Messaggero. Il giocatore della Juventus, selezionato come finalista per il premio insieme ad altri nove calciatori da un pool di esperti, ha vinto il premio grazie al voto dei fans del web che si sono pronunciati, in gran parte, a suo favore. CR7, dunque, potrà lasciare la sua impronta sulla Champions Promenade.

I calciatori che si sono giocati il premio con il fuoriclasse portoghese sono stati: Lionel Messi (Barcellona), Robert Lewandowski (Bayern Monaco), Giorgio Chiellini (Juventus), Neymar Jr. (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Sergio Aguero (Manchester City), Gerard Piqué (Barcellona), Mohamed Salah (FC Liverpool), Arturo Vidal (Inter). Proprio l’eterno rivale Messi è giunto secondo alle spalle di Ronaldo. Nell’albo d’oro, inoltre, CR7 succederà all’ex compagno di squadra al Real Madrid Luka Modric.

luca.saugo@oasport.it

Foto: Lps