Dopo il raduno a cavallo fra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, guidato dal neo ct Max Bellarte, l’Italia del calcio a 5 conosce finalmente – almeno per sommi capi – il proprio calendario in vista delle Qualificazioni agli Europei 2022.

Gli azzurri, inseriti nel Girone 7 del Main Round verso Eurofutsal (con la fase finale dell’appuntamento continentale che si terrà in Olanda dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022), se la vedranno rispettivamente con Belgio, Finlandia e Montenegro in sei appuntamenti, fra andata e ritorno, da non sbagliare per staccare il pass verso la kermesse che ha visto l’Italia aggiudicarsi il trofeo finale (2003 e 2014). Andiamo di seguito a vedere in quale date si disputeranno i match.

Calcio a 5, Qualificazioni Europei 2022: il calendario del girone dell’Italia

GRUPPO 7: Montenegro, Italia, Belgio, Finlandia

1a giornata

Montenegro-Italia 28/01 (h 18.00)

Belgio-Finlandia 28/01 (orario da rendere noto)

2a giornata

Italia-Finlandia 02/02 (orario da rendere noto)

Belgio-Montenegro 02/02 (h 20.00)

3a giornata

Montenegro-Belgio 04/03 (orario da rendere noto)

Finlandia-Italia 05/03 (orario da rendere noto)

4a giornata

Finlandia-Montenegro 08/03 (orario da rendere noto)

Italia-Belgio 09/03 (orario da rendere noto)

5a giornata

Belgio-Italia 08/04 (orario da rendere noto)

Montenegro-Finlandia 09/04 (orario da rendere noto)

6a giornata

Italia-Montenegro 13/04 (orario da rendere noto)

Finlandia-Belgio 13/04 (orario da rendere noto)

LA NOSTRA STORIA

