Calcio a 5, Italia: i 21 convocati di Bellarte per il raduno di dicembre

Per Massimo Bellarte, ct della nazionale italiana di calcio a 5, il dado è tratto. Il nuovo tecnico azzurro ha infatti diramato le convocazioni relative al raduno che si terrà al Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 29 novembre al 6 dicembre 2020, che sostituisce l’impegno – rinviato – relativo alla prima gara di qualificazione agli Europei 2022, che avrebbe dovuto vedere l’Italia battersi col Belgio.

Il tecnico pugliese ha scelto quindi di selezionare 21 giocatori, per dare seguito al meeting avvenuto a Novarello (NO) ormai un paio di mesi fa, inserendo 4 novità nel suo roster: Simone Achilli (2001) dell’Olimpus Roma, il pivot dell’Acqua&Sapone Gui, la stella dell’Avellino Fantecele e il difensore della Feldi Eboli Bissoni.

Di seguito l’elenco di tutti e 21 i convocati, come pubblicato dalla Divisione Calcio a 5:

L’elenco dei convocati

Portieri: Stefano Mammarella (Acqua&Sapone Unigross), Francesco Molitierno (Real San Giuseppe), Lorenzo Pietrangelo (Came Dosson)

Giocatori di movimento: Simone Achilli (Olimpus Roma), Thiago Bissoni (Feldi Eboli), Arlan Pablo Vieira (Came Dosson), Giacomo Azzoni (Came Dosson), Gabriele Ugherani (Came Dosson), Paolo Cesaroni (Signor Prestito CMB Matera), Carmelo Musumeci (Meta Catania), André Fantecele (Sandro Abate Avellino), Douglas Nicolodi (Sandro Abate Avellino), Francesco Lo Cicero (Futsal Regalbuto), Angelo Schininà (Cybertel Aniene), Julio De Oliveira (Italservice Pesaro), Giuliano Fortini (Italservice Pesaro), Marcelo Padilha (Italservice Pesaro), Dudu Farias (Acqua&Sapone Unigross), Gui Gaio (Acqua&Sapone Unigross), Murilo Ferreira (Acqua&Sapone Unigross), Gabriel Motta (Todis Lido di Ostia)

Staff

Commissario tecnico: Massimiliano Bellarte

Segretario: Fabrizio Del Principe

Assistente allenatore: Vanni Pedrini

Preparatore atletico: Luca Sabino Mangiatordi

Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli

Videoanalista: Francesco Castellana

Medico: Nicola Pucci

MLO: Cosma Calderaro

Fisioterapista: Vittorio Lo Senno

Fisioterapista: Diego Falanga

Foto: Divisione Calcio a 5