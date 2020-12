Boxe: a febbraio match di esibizione tra Floyd Mayweather e lo youtuber Logan Paul

Torna sul ring, a distanza di più di tre anni dalla sfida con Conor McGregor e a due da quella con il kickboxer Tenshin Nasukawa, Floyd Mayweather. Il fenomenale pugile statunitense ha annunciato che il prossimo 20 febbraio, in una sede ancora da definire, affronterà in un match-esibizione il noto Youtuber Logan Paul.

Uno scontro che molto probabilmente di professionistico avrà ben poco. Paul è famosissimo sulla nota piattaforma video, con oltre 22 milioni di iscritti al suo canale, ma nel mondo della boxe ha avuto un’unica esperienza: quella del novembre 2019 contro KSI. Un dilettante a confronto di un fenomeno della disciplina che ha lasciato il professionismo con lo score di 50 vittorie e zero sconfitte.

