Bourg-Venezia oggi: orario, tv, programma, streaming EuroCup basket

Doppia sfida in salsa francese per l’Umana Reyer Venezia. La squadra di Walter De Raffaele affronterà in due giorni la squadra transalpina del JL Bourg En Bresse. Oggi la sfida per l’ottava giornata, mentre domani il recupero del terzo turno della prima fase di EuroCup. Questa sera si gioca in Francia mentre domani al Taliercio. Per Venezia sono due partite decisive per accedere alla Top-16 con i francesi che precedono proprio di una vittoria la squadra italiana.

Qui di seguito il programma completo del match JL Bourg En Bresse-Umana Reyer Venezia, match valevole per l’ottava giornata di EuroCup 2020-2021. Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming su Eurosport Player

BOURG-VENEZIA, EUROCUP 2020-2021: PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE

Ore 20.45 JL Bourg En Bresse-Umana Reyer Venezia

BOURG-VENEZIA, EUROCUP 2020-2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

