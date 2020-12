BoClassic 2020, la Corsa di San Silvestro. Edris e Kipkemboi favoriti a Bolzano. Yeman Crippa per il record europeo

La tradizione non è saltata, nemmeno in un anno funestato dalla pandemia. La BoClassic 2020, la caratteristica Corsa di San Silvestro, andrà regolarmente in scena giovedì 31 dicembre. Una stagione così terribile si concluderà comunque con un appuntamento classico in quel di Bolzano, anche se purtroppo non ci potrà essere il pubblico. Il programma di gara è stato rivisto rispetto al consueto.

Gli uomini si cimenteranno sui 5 chilometri e non sui 10 km, ma lo spettacolo sarà davvero eccezionale perché il cast è di lusso. L’etiope Muktar Edris, Campione del Mondo dei 5000 metri, partirà con i favori del pronostico e punterà al poker in questa corsa dopo i sigilli del 2014, 2016, 2017. Il 26enne dovrà fronteggiare soprattutto due connazionali: Telahun Haile Bekele (secondo dodici mesi fa alle spalle del nostro Eyob Faniel, il primatista italiano di Maratona non sarà ai blocchi di partenza) e Tadese Worku (argento ai Mondiali under 20 di cross). L’Italia si affiderà in particolar modo a Yeman Crippa, desideroso di chiudere al meglio un’annata importante: il primatista italiano di 3000, 5000 e 10000 metri in pista andrà infatti a caccia del record europeo sui 5 km su strada, il suo obiettivo è quello di battere il 13:18 siglato dal francese Jimmy Gressier a Montecarlo pochi mesi fa.

Le donne, invece, si fronteggeranno sui 10 km. La favorita d’obbligo è la keniana Margaret Chelimo Kipkemboi, che si presenterà per difendere il titolo conquistato l’anno scorso. La 27enne, argento iridato sui 5000 metri, punta al successo al centro guida sicura Safety Park di Vadena (Bolzano), dove si svolgerà eccezionalmente l’edizione di quest’anno. Le sue rivali più accreditate sono le connazionali Janet Kisa (vincitrice nel 2014) e Norah Jeruto, tutte e tre a caccia del record del mondo sui 10 km su strada. Appuntamento alle ore 14.00 per la gara femminile, gli uomini correranno dalle ore 14.45. Garantita la diretta tv su RaiSport, diretta streaming su RaiPlay e diretta live scritta su OA Sport.

Foto: COLOMBO/FIDAL