Bob, Coppa del Mondo Igls 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo

La Coppa del Mondo di bob 2020-2021 si prepara per l’ultima tappa pre-natalizia. Il campionato non si muove da Igls, dato che anche nel prossimo fine settimana si gareggerà sul budello di Innsbruck per la seconda gara austriaca. Ancora una volta vedremo in azione il bob uomini con altre due gare, assieme a quello donne. Le classifiche delle due competizioni andranno ulteriormente a delinearsi, con Francesco Friedrich che vuole altri punti importanti per avvicinarsi alla Sfera di Cristallo nel lungo duello con Johannes Lochner, mentre tra le donne è sempre la Germania a dettare legge, con Mariama Jamanka e Kim Kalicki che sfidano la padrona di casa Katrin Beierl.

IN TV – La tappa seconda stagionale di Igls-Innsbruck della Coppa del Mondo di bob 2020-2021 avrà la copertura live televisiva di Sportitalia.

Si potrà seguire in maniera completa in streaming su Eurosport Player grazie alla copertura di tutte le manche, oppure sul sito ufficiale IBSF.com e sul canale YouTube di IBSF.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO IGLS 2020-2021

Sabato 19 dicembre

Ore 9.30 Gara bob donne

Ore 13.30 Gara bob a 2 uomini

Domenica 20 dicembre

Ore 10.00 Gara bob a 2 uomini

Foto: Lapresse