Canelo Alvarez-Callum Smith, Mondiale WBA-WBC supermedi: programma, orario, tv, streaming

Canelo Alvarez e Callum Smith daranno vita a uno degli incontri clou di questo finale di stagione. Sabato 19 dicembre i due pugili saliranno sul ring dell’Alamadome di San Antonio (Texas, USA) e si daranno battaglia per il Mondiale WBA e WBC dei pesi supermedi. L’incontro doveva originariamente valere soltanto per la cintura iridata della WBA, ma nelle ultime ore si è accodata anche l’altra sigla, che ha aggiunto questo titolo vacante e ha impreziosito ulteriormente una contesa dall’elevato spessore tecnico.

Il 30enne messicano Canelo Alvarez torna sul ring a oltre un anno di distanza dal suo ultimo combattimento: il 2 novembre 2019 mandò al tappeto il russo Sergey Kovalev nel corso dell’undicesimo round e vinse così il Mondiale IBO dei mediomassimi. Canelo ha vinto titoli iirdati in quattro categorie di peso differrenti ed è il miglior pugile al mondo pound for pound. Il messicano conquistò la cintura WBA (regular) dei supermedi il 15 dicembre 2018 per ko tecnico contro il britannico Rocky Fielding e ora vuole fare un ulteriore step in avanti. Dovrà vedersela col 30enne britannico Callum Smith, il detentore della cinturra WBA (super) già difesa in due occasioni nel 2019 (non combatte dal 23 novembre dello scorso anno, vittoria contro John Ryder).

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Canelo Alvarez-Callum Smith, Mondiale WBA e WBC dei pesi supermedi. L’incontor sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orarir sono italiani (a San Antonio sono indietro sette ore rispetto a noi).

CANELO ALVAREZ vs CALLUM SMITH, MONDIALE WBA-WBC SUPERMEDI: DATA, PROGRAMMA, ORARIO

DOMENICA 20 DICEMBRE:

04.00-06.00 (orario esatto da definire) Canelo Alvarez vs Callum Smith: Mondiale WBA-WBC dei pesi supermedi

CANELO ALVAREZ vs CALLUM SMITH, MONDIALE WBA-WBC SUPERMEDI: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

