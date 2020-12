Biathlon, World Team Challenge 2020: le ultime due coppie rappresenteranno Svizzera e Bielorussia

Si svolgerà in Germania domani, lunedì 28 dicembre, il consueto Biathlon World Team Challenge, manifestazione che quest’anno avrà luogo non a Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding: dieci coppie si sfideranno in un gara d’esibizione con un format da single mixed relay che prevede alle ore 18.15 la mass start ed alle ore 19.05 l’inseguimento.

L’Italia sarà rappresentata da Dorothea Wierer e Lukas Hofer, vittoriosi nella manifestazione nel 2018: il binomio azzurro è tra i più quotati per la vittoria finale anche quest’anno. Completata la lista di partenza, dopo che erano state già annunciate soltanto otto delle dieci coppie che animeranno l’evento.

Le ultime due Nazionali ad essere rappresentate saranno la Svizzera, con Lena Haecki e Sebastian Stalder, e la Bielorussia, con Dzinara Alimbekava ed Anton Smolski. Due binomi per la Germania, con Denise Herrmann e Benedikt Doll e con Franziska Preuss e Simon Schempp.

Queste gli altri Paesi rappresentati: Marketa Davidova e Michal Krcmar per la Repubblica Ceca, Lisa Theresa Hauser e Julian Eberhard per l’Austria, Evgeniya Pavlova e Matvey Eliseev per la Russia, Vita Semerenko e Dmytro Pidruchnyi per l’Ucraina ed Elisabeth Hoegberg e Torstein Stenersen per la Svezia.

L’ELENCO COMPLETO DEI PARTECIPANTI

Denise Herrmann – Benedikt Doll (Germania I)

Franziska Preuss – Simon Schempp (Germania II)

Dorothea Wierer – Lukas Hofer (Italia)

Marketa Davidova – Michal Krcmar (Repubblica Ceca)

Lisa Theresa Hauser – Julian Eberhard (Austria)

Evgeniya Pavlova – Matvey Eliseev (Russia)

Vita Semerenko – Dmytro Pidruchnyi (Ucraina)

Elisabeth Hoegberg – Torstein Stenersen (Svezia)

Lena Haecki – Sebastian Stalder (Svizzera)

Dzinara Alimbekava – Anton Smolski (Bielorussia)

Foto: LaPresse