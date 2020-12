Sorteggio sedicesimi Europa League: data, programma, tv, streaming

Lunedì 14 dicembre, alle ore 13.00, nel Quartier Generale UEFA a Nyon (Svizzera) andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League 2020-2021. 24 squadre (12 vincitrici e 12 seconde classificate), più otto squadre provenienti dalla UEFA Champions League, dopo essere arrivate terze nei rispettivi gironi (quattro squadre di queste con i risultati migliori sono designate come teste di serie insieme ai vincitori della UEFA Europa League), prenderanno a parte alla fase a eliminazione diretta.

QUALIFICATE AI SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE 2021

Gruppo A: Roma*

Gruppo B: Arsenal*

Gruppo C: Slavia Praha, Leverkusen

Gruppo D: Rangers, Benfica

Gruppo E: Granada, PSV Eindhoven

Gruppo G: Leicester City, Braga

Gruppo H: LOSC Lille, AC Milan

Gruppo I: Villarreal*

Gruppo J: Antwerp, Tottenham

Gruppo K: Dinamo Zagreb*

Gruppo L: Hoffenheim*, Crvena zvezda

*Qualificate come prime del girone

POSSONO QUALIFICARSI AI SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE 2021

Gruppo A: CFR Cluj, Young Boys

Gruppo B: Molde, Rapid Wien

Gruppo F: AZ Alkmaar, Napoli, Real Sociedad

Gruppo I: Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor

Gruppo K: Feyenoord, Wolfsberg

Di seguito la situazione aggiornata, in attesa dei match di questa sera che definiranno il quadro delle teste di serie e delle non teste di serie:

TESTE DI SERIE

Arsenal (ENG, Gruppo B)

Ajax (NED*)

Club Brugge (BEL*)

Dinamo Zagreb (CRO, K)

Hoffenheim (GER, L)

Manchester United (ENG*)

Roma (ITA, A)

Shakhtar Donetsk (UKR*)

Villarreal (ESP, I)

7 vincitrici dei gironi da confermare

NON TESTE DI SERIE

Crvena zvezda (SRB, L)

Dynamo Kyiv (UKR)*

Krasnodar (RUS)*

Olympiacos (GRE)*

Salzburg (AUT)*

11 seconde dei gironi da confermare

Qualificate (posizione da confermare)

AC Milan (ITA, Gruppo H)

Antwerp (BEL, J)

Benfica (POR, D)

Braga (POR, G)

Granada (ESP, E)

Leicester City (ENG, G)

Leverkusen (GER, C)

LOSC Lille (FRA, H)

PSV Eindhoven (NED, E)

Rangers (SCO, D)

Slavia Praha (CZE, C)

Tottenham (ENG, L)

*Trasferiti dalla UEFA Champions League

IL FUNZIONAMENTO DEL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE 2021

Le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa.

Nessuna squadra può affrontare un club dello stesso girone di UEFA Europa League o della stessa federazione nazionale.

Ulteriori restrizioni saranno confermate prima del sorteggio.

IL CALENDARIO DEI SEDICESIMI DI FINALE

Le gare di andata dei sedicesimi sono in programma per giovedì 18 febbraio, con le gare di ritorno in programma il 25 febbraio. Gli orari di inizio sono divisi tra le 18:55 CET e le 21:00 CET, come nella fase a gironi. Il sorteggio degli ottavi si terrà il 26 febbraio.

IL PROGRAMMA DEL SORTEGGIO DEI SEDICESIMI DI FINALE DI EUROPA LEAGUE 2021

Lunedì 14 dicembre

ore 13.00 Sorteggio Sedicesimi di finale di Europa League 2021

