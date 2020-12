Biathlon oggi, Kontiolahti: orari pursuit femminile e staffetta maschile, tv, programma, streaming, startlist

Il biathlon oggi, domenica 13 dicembre, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Austria: ad Hockfilzen si sta tenendo la terza tappa del circuito maggiore, scattata venerdì 11 dicembre con le sprint, mentre oggi si disputeranno la 10 km inseguimento femminile e la 4×7.5 staffetta maschile.

Le atlete azzurre in gara domani saranno due, ovvero Lisa Vittozzi, che scatterà per settima a 22″ dalla vincitrice della sprint, la bielorussa Dzinara Alimbekava, e Dorothea Wierer, che partirà per ottava a 26″. La 10 km inseguimento femminile scatterà alle ore 11.45. Alle ore 14.00 spazio invece alla 4×7.5 km staffetta maschile: per l’Italia in gara Didier Bionaz, Lukas Hofer, Thomas Bormolini e Dominik Windisch.

Loading...

Loading...

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo con l’orario della terza giornata di gare della Coppa del Mondo 2020-2021 di biathlon ad Hochfilzen (Austria).

PROGRAMMA 13 DICEMBRE COPPA DEL MONDO HOCHFILZEN I

Domenica 13 dicembre

ore 11.45 10 km inseguimento femminile

ore 14.00 4×7.5 staffetta maschile

Diretta tv su Eurosport

Diretta streaming su Eurosport Player ed Eurovision Sports Live

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE COPPA DEL MONDO HOCHFILZEN I

1 b ALIMBEKAVA Dzinara BLR 0:00

2 r ECKHOFF Tiril NOR 0:09

3 PREUSS Franziska GER 0:10

4 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 0:17

5 DAVIDOVA Marketa CZE 0:19

6 SIMON Julia FRA 0:20

7 VITTOZZI Lisa ITA 0:22

8 WIERER Dorothea ITA 0:26

9 HAUSER Lisa Theresa AUT 0:34

10 EGAN Clare USA 0:36

11 OEBERG Elvira SWE 0:37

12 LIEN Ida NOR 0:42

13 HETTICH Janina GER 0:42

14 PERSSON Linn SWE 0:43

15 EDER Mari FIN 0:49

16 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0:49

17 KRYUKO Iryna BLR 0:50

18 KAISHEVA Uliana RUS 0:50

19 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:52

20 BENDIKA Baiba LAT 0:57

21 TACHIZAKI Fuyuko JPN 0:57

22 DZHIMA Yuliia UKR 0:58

23 KAZAKEVICH Irina RUS 1:05

24 BLASHKO Darya UKR 1:05

25 CHARVATOVA Lucie CZE 1:05

26 CADURISCH Irene SUI 1:12

27 REID Joanne USA 1:14

28 BRORSSON Mona SWE 1:15

29 y OEBERG Hanna SWE 1:15

30 BESCOND Anais FRA 1:16

31 KUKLINA Larisa RUS 1:18

32 HERRMANN Denise GER 1:21

33 HAMMERSCHMIDT Maren GER 1:24

34 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1:25

35 COLOMBO Caroline FRA 1:25

36 LUNDER Emma CAN 1:25

37 ZDOUC Dunja AUT 1:26

38 HAECKI Lena SUI 1:26

39 BEAUDRY Sarah CAN 1:29

40 GASPARIN Selina SUI 1:29

41 SKOTTHEIM Johanna SWE 1:30

42 SOLA Hanna BLR 1:32

43 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:33

44 BANKES Megan CAN 1:35

45 SEMERENKO Valentina UKR 1:38

46 FROLINA Anna KOR 1:39

47 INNERHOFER Katharina AUT 1:43

48 LIE Lotte BEL 1:46

49 ZUK Kamila POL 1:46

50 ZBYLUT Kinga POL 1:49

51 PAVLOVA Evgeniya RUS 1:51

52 TODOROVA Milena BUL 1:55

53 DUNKLEE Susan USA 1:56

54 IRWIN Deedra USA 1:57

55 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1:59

56 MINKKINEN Suvi FIN 2:01

57 KRUCHINKINA Elena BLR 2:01

58 FIALKOVA Ivona SVK 2:02

59 BEKH Ekaterina UKR 2:04

60 MAEDA Sari JPN 2:05

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE COPPA DEL MONDO HOCHFILZEN I

1 NOR – NORWAY 1

1-1 r LAEGREID Sturla Holm

1-2 g DALE Johannes

1-3 y BOE Tarjei

1-4 b BOE Johannes Thingnes

2 SWE – SWEDEN

2-1 r FEMLING Peppe

2-2 g NELIN Jesper

2-3 y PONSILUOMA Martin

2-4 b SAMUELSSON Sebastian

3 GER – GERMANY

3-1 r LESSER Erik

3-2 g REES Roman

3-3 y DOLL Benedikt

3-4 b HORN Philipp

4 RUS – RUSSIA 2

4-1 r ELISEEV Matvey

4-2 g GARANICHEV Evgeniy

4-3 y LATYPOV Eduard

4-4 b LOGINOV Alexander

5 ITA – ITALY

5-1 r BIONAZ Didier

5-2 g HOFER Lukas

5-3 y BORMOLINI Thomas

5-4 b WINDISCH Dominik

6 AUT – AUSTRIA

6-1 r KOMATZ David

6-2 g EDER Simon

6-3 y LEITNER Felix

6-4 b EBERHARD Julian

7 CZE – CZECH REPUBLIC 3

7-1 r MIKYSKA Tomas

7-2 g STVRTECKY Jakub

7-3 y MORAVEC Ondrej

7-4 b KRCMAR Michal

8 FRA – FRANCE

8-1 r GUIGONNAT Antonin

8-2 g JACQUELIN Emilien

8-3 y CLAUDE Fabien

8-4 b FILLON MAILLET Quentin

9 SUI – SWITZERLAND

9-1 r STALDER Sebastian

9-2 g WEGER Benjamin

9-3 y FINELLO Jeremy

9-4 b HARTWEG Niklas

10 UKR – UKRAINE 4

10-1 r PRYMA Artem

10-2 g TKALENKO Ruslan

10-3 y PIDRUCHNYI Dmytro

10-4 b DUDCHENKO Anton

11 BLR – BELARUS

11-1 r LABASTAU Mikita

11-2 g BOCHARNIKOV Sergey

11-3 y YALIOTNAU Raman

11-4 b SMOLSKI Anton

12 SLO – SLOVENIA

12-1 r DOVZAN Miha

12-2 g FAK Jakov

12-3 y BAUER Klemen

12-4 b TRSAN Rok

13 FIN – FINLAND 5

13-1 r HARJULA Tuomas

13-2 g SEPPALA Tero

13-3 y RANTA Jaakko

13-4 b HIIDENSALO Olli

14 CAN – CANADA

14-1 r BURNOTTE Jules

14-2 g GOW Scott

14-3 y RUNNALLS Adam

14-4 b GOW Christian

15 JPN – JAPAN

15-1 r TACHIZAKI Mikito

15-2 g OZAKI Kosuke

15-3 y KOBONOKI Tsukasa

15-4 b KODAMA Shohei

16 SVK – SLOVAKIA 6

16-1 r SIMA Michal

16-2 g HASILLA Tomas

16-3 y BARTKO Simon

16-4 b BALOGA Matej

17 EST – ESTONIA

17-1 r ZAHKNA Rene

17-2 g ERMITS Kalev

17-3 y SIIMER Kristo

17-4 b RAENKEL Raido

18 USA – UNITED STATES

18-1 r DOHERTY Sean

18-2 g NORDGREN Leif

18-3 y SCHOMMER Paul

18-4 b BROWN Jake

19 LTU – LITHUANIA 7

19-1 r DOMBROVSKI Karol

19-2 g STROLIA Vytautas

19-3 y KAUKENAS Tomas

19-4 b BANYS Linas

20 BEL – BELGIUM

20-1 r CLAUDE Florent

20-2 g LANGER Thierry

20-3 y LAHAYE-GOFFART Tom

20-4 b BEAUVAIS Cesar

21 BUL – BULGARIA

21-1 r GERDZHIKOV Dimitar

21-2 g ILIEV Vladimir

21-3 y SINAPOV Anton

21-4 b TODEV Blagoy

22 LAT – LATVIA 8

22-1 r RASTORGUJEVS Andrejs

22-2 g PATRIJUKS Aleksandrs

22-3 y MISE Edgars

22-4 b SLOTINS Roberts

23 POL – POLAND

23-1 r NEDZA-KUBINIEC Andrzej

23-2 g GUZIK Grzegorz

23-3 y SKORUSA Wojciech

23-4 b SZWAJNOS Marcin

24 KAZ – KAZAKHSTAN

24-1 r MUKHIN Alexandr

24-2 g SIRIK Sergey

24-3 y BELETSKIY Danil

24-4 b DELDESH Dastan

25 ROU – ROMANIA 9

25-1 r BUTA George

25-2 g PUCHIANU Cornel

25-3 y COLTEA George Marian

25-4 b OSKIN Anatoly

Foto: LaPresse