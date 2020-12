Biathlon, Lukas Hofer: “Sono soddisfatto della mia prestazione. Siamo tutti vicini e nell’inseguimento ci potrebbero essere sorprese”

Norvegia dominante in questo avvio di stagione nella Coppa del Mondo di biathlon maschile. Terzo successo in altrettante gara per la truppa “Norge”. Dopo Sturla Laegreid e Johannes Boe, è toccato a Tarjei Boe imporsi nella sprint sempre sulle nevi di Kontiolahti (Finlandia). Lo scandinavo ha preceduto in questa prova l’ottimo tedesco Arnd Peiffer di 13″9 e il fratellino Johannes, detentore della Coppa del Mondo, di 29″4.

Buona la prestazione di Lukas Hofer. L’atleta altoatesino non è stato perfetto al poligono (due errori), ma ha fatto vedere una buona velocità sugli sci stretti, giungendo 14° a 1’01″7 dal vincitore. Un ritardo che può consentirgli di essere in ballo per posizioni nobili in vista dell’inseguimento di sabato 5 dicembre: “Sono soddisfatto della mia prestazione, mi sono sentito bene sugli sci che erano molto buoni, a poligono invece avrei potuto fare un errore in meno. Però siamo tutti vicini, quindi aspettiamoci una pursuit con tante sorprese“, le sue dichiarazioni (fonte: FISI).

Sottotono la prova del resto della squadra italiana, con nessuno dei ragazzi capace di superare il taglio della top-60 e quindi non al via nella pursuit. Dominik Windisch, all’esordio stagionale, ha concluso 67° con 4 errori, mentre Didier Bionaz è finito 71° e Patrick Brauhofer 90°.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: LaPresse