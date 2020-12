Biathlon, le pagelle di oggi: gradito ritorno di Arnd Peiffer, Dorothea Wierer ruggisce e ritrova il podio

La Coppa del mondo 2020/2021 di biathlon è entrata nella pausa natalizia, che servirà agli atleti per smaltire le fatiche accumulate nelle prime quattro tappe prima di ripartire con il chiaro obiettivo dei Mondiali di Pokljuka (Slovenia). La giornata di oggi ha visto andare in scena le prime due partenze in linea della stagione. Se tra le donne le norvegesi la hanno fatta ancora da padrone e Marte Roeiseland si è imposta su Tiril Eckhoff e la nostra Dorothea Wierer, il risultato a sorpresa è arrivato nella prova maschile, dove a trionfare è stato il tedesco Arnd Peiffer davanti a Martin Ponsiluoma e Tarjei Boe.

PAGELLE MASS START MASCHILE – HOCHFIELZEN 2020:

Arnd Peiffer – 10 e lode: un ritorno graditissimo che gli vale l’undicesimo successo della carriera e il grand slam di tutti i format finalmente completato. L’esperienza sul finale gli ha permesso di gestire la discesa al meglio, una prova impeccabile al tiro, sugli sci e strategicamente. MVP.

Martin Ponsiluoma – 9: se a uno col suo motore dai 47 bersagli consecutivi centrati (tra sprint – inseguimento e mass) ti aspetti grandi cose ma alla fine è arrivato solamente un secondo posto nel weekend. A testimonianza che lo strapotere sugli sci di Kontiolahti era localizzato, però se dovesse continuare in questo modo farà paura a tutti. Oggi solamente un po’ ingenuo nel finale.

Tarjei Boe – 7: ottima prestazione anche se quasi nell’ombra. Resta sempre lì e non si fa notare e alla fine è il primo dei norvegesi ribaltando le gerarchie della sprint.

Benedikt Doll – 7: così come per Peiffer, anche l’altro tedesco di punta oggi ha offerto una prestazione degna di nota, centrando 19 bersagli consecutivi dopo il primo errore. Anche la condizione pare in crescita e il podio sfumato può anche essere considerato una mezza delusione da lui stesso.

Emilien Jacquelin – 7: con un errore in più dei due compagni di viaggio nel giro finale ci prova nonostante la stanchezza, ma cade e deve alzare bandiera bianca. In questo weekend decisamente il francese più in palla (Q. Fillon Maillet – 4, uno dei grandi attesi, mai in gara)

Sturla Laegreid – 6: sembrava tutto apparecchiato per fare la storia, ma questa volta è bastato un piccolo errore per compromettere anche il podio. In ogni caso sufficienza meritata perché è una certezza a tutti gli effetti.

Johannes Boe – 5: molti indizi cominciano a fare una prova. Se non sbaglia a terra sbaglia in piedi, se non sbaglia in piedi sbaglia a terra. La macchina perfetta degli anni scorsi non si è proprio vista sin qui e anche se la condizione in questa tappa è decisamente migliorata, tornerà in Norvegia con qualche tarlo in testa.

Lukas Hofer – 6: ennesima prova dignitosa, senza infamia e senza lode. Resta un po’ l’amaro in bocca per questo primo scorcio di stagione dove il passo c’era ma non è arrivata neanche una top 10. Serve un ulteriore passo per avvicinare i primissimi e il potenziale a disposizione per farlo c’è tutto.

PAGELLE MASS START FEMMINILE – HOCHFIELZEN 2020:

Marte Roeiseland – 9: anche in un fine settimana non brillantissimo alla fine ne esce con il pettorale giallo rafforzato nei confronti di Oeberg. Oggi prova molto solida soprattutto di testa, recupera senza patemi e piazza la zampata vincente respingendo l’attacco di Eckhoff.

Tiril Eckhoff – 8: se si gareggiasse sempre a Hochfielzen la trentenne norvegese avrebbe probabilmente in cassaforte già qualche sfera di cristallo. L’amore per la località si rafforza ogni anno di più e scarti alla mano (anche se è naturalmente presto) è ampiamente in gioco e quella più in forma di tutte.

Dorothea Wierer – 9: prova sontuosa per l’azzurra, chiamata a reagire dopo alcune settimane difficili. Nelle gare sulla donna la sua tenacia si vede sempre e staccarla è sempre un’impresa. Difende in maniera perfetta il terzo posto nel finale e potrà dormire sogni felici sotto il Natale.

Marketa Davidova – 8: peccato per il finale, ma la ceca sembra avvicinarsi alle big sempre di più. Oggi una mass solidissima ed è mancato poco per vederla lottare per la vittoria nell’ultimo giro con Roeiseland, ma con facilità ha resistito poi al ritorno di Herrmann.

Denise Herrmann – 6: un discreto finale di dicembre, ma servirà cambiare marcia nel 2021 perché questa versione dell’ex fondista non è quella che tutti si aspettavano.

Hanna Oeberg – 4: probabilmente per caratteristiche era la favoritissima di oggi e ha bucato la prova in pieno. Può succedere ma contro le due norvegesi non ci si può prendere pause.

Lisa Vittozzi – 5: continuano gli alti e bassi della sappadina in questa prima parte di stagione. Decisamente migliorata sugli sci ma ancora incostante al poligono, servirà cambiare marcia dopo la pausa.

