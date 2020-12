Biathlon, Coppa del Mondo Hochfilzen 2020: Dorothea Wierer e l’Italia mirano a nuovi successi da cuore in gola

La terza e la quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2020-’21 si disputeranno a Hochfilzen, località storica per il biathlon femminile. Infatti il 17 dicembre 1987 fu palcoscenico della prima competizione di sempre valevole per la versione “rosa” della Coppa del Mondo. Quella prova, un’individuale, venne vinta dalla norvegese Anne Elvebakk davanti alla svedese Eva Korpela e alla norvegese Siri Grundnes.

Sino a oggi nel Langlauf und Biathlonzentrum Hochfilzen si sono disputate 58 gare femminili individuali di primo livello (11 quindici km, 25 sprint, 20 inseguimenti, 2 mass start), di cui otto con valore iridato diluite tra le edizioni 2005 e 2017.

Su queste nevi sono trentuno le atlete capaci di imporsi in almeno una volta. Fra di esse la più vincente in assoluto è la tedesca Uschi Disl, la quale è stata in grado di raccogliere 5 successi (uno nel 2009, uno nel 2011 e tre nel 2012).

Sono quattro le donne in attività ad aver primeggiato da queste parti. Dorothea Wierer ha ottenuto 2 successi (2018, 2019), mentre si sono imposte 1 volta Selina Gasparin (2013) e Franziska Hildebrand (2015).

Loading...

Loading...

Guardando invece ai podi, sono diciotto le biathlete tutt’ora in azione ad aver già fatto il proprio ingresso nella top-three in quel di Hochfilzen. In questa graduatoria Dorothea Wierer domina la scena, essendosi issata a quota 4.

4 (2-0-2) – WIERER Dorothea [ITA]

2 (1-0-1) – ECKHOFF Tiril [NOR]

2 (0-2-0) – HAMMERSCHMIDT Maren [GER]

2 (0-1-1) – TANDREVOLD Ingrid Landmark [NOR]

1 (1-0-0) – GASPARIN Selina [SUI]

1 (1-0-0) – HILDEBRAND Franziska [GER]

1 (0-1-0) – GWIZDON Magdalena [POL]

1 (0-1-0) – SEMERENKO Vita [UKR]

1 (0-1-0) – DZHIMA Yuliia [UKR]

1 (0-1-0) – BESCOND Anais [FRA]

1 (0-1-0) – DUNKLEE Susan [USA]

1 (0-1-0) – FIALKOVA Paulina [SVK]

1 (0-1-0) – ÖBERG Hanna [SWE]

1 (0-0-1) – STARYKH Irina [RUS]

1 (0-0-1) – PODCHUFAROVA Olga [SLO, ai tempi RUS]

1 (0-0-1) – CHEVALIER Anais [FRA]

1 (0-0-1) – YURLOVA-PERCHT Ekaterina [RUS]

1 (0-0-1) – MIRONOVA Svetlana [RUS]

Ragionando invece per Nazione, si evince come a Hochfilzen il dominio della Germania sia netto. Difficile indicare una seconda forza. Se si guarda alle vittorie quella è sicuramente la Svezia, la somma dei podi mette la Russia davanti alle scandinave nonostante un numero di successi inferiore.

42 (20-7-15) – GERMANIA

27 (4-11-12) – RUSSIA

21 (9-8-4) – SVEZIA

15 (2-4-9) – NORVEGIA

12 (4-4-4) – FRANCIA

11 (4-3-4) – BIELORUSSIA

11 (3-5-3) – FINLANDIA

6 (2-1-3) – ITALIA

5 (3-2-0) – SLOVACCHIA

5 (1-2-2) – REP.CECA

4 (0-3-1) – UCRAINA

4 (0-3-1) – CINA

2 (0-1-1) – POLONIA

1 (1-0-0) – SVIZZERA

1 (1-0-0) – ROMANIA

1 (0-1-0) – CANADA

1 (0-1-0) – SLOVENIA

1 (0-1-0) – URSS

1 (0-1-0) – USA

A differenza di quanto avviene fra gli uomini, nel settore femminile l’Italia si è tolta diverse soddisfazioni. Le vittorie azzurre sono recentissima, essendo arrivate proprio negli ultimi due anni. Merito di Dorothea Wierer, impostasi sia nella sprint disputata il 13 dicembre 2018 che in quella andata in scena nello stesso giorno del 2019! La trentenne altoatesina ha raccolto altri due podi, essendosi classificata terza sia nella sprint dell’8 dicembre 2017 che nell’inseguimento del 15 dicembre 2018.

I piazzamenti nella top-three della finanziera di Rasun-Anterselva trapiantata in Trentino erano stati preceduti da quelli di Karin Oberhofer (seconda nella sprint del 12 dicembre 2014) e di Alexia Runggaldier (medaglia di bronzo iridata nell’individuale del 15 febbraio 2017).

Se Wierer ha già calcato il podio di Hochfilzen, in questo contesto di gara tra le azzurre in attività possono comunque fregiarsi di risultati di peso anche Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo. La venticinquenne di scuola friulana si è attestata due volte al 4° posto, sia nella sprint dei Mondiali 2017 che in quella del dicembre 2018, mettendo complessivamente in carniere tre piazzamenti nella top-ten. La trentenne della Val Ridanna ha invece incamerato proprio nell’impianto tirolese due dei suoi tre migliori risultati della carriera, classificandosi 5a nella sprint dei Mondiali 2017 e 7a nell’inseguimento del 15 dicembre 2018. L’unica altra italiana in azione ad aver fatto breccia in zona punti è Nicole Gontier, il cui picco è il 28° posto nella sprint del dicembre 2019.

STAFFETTE

Nella giornata di sabato è prevista una staffetta monosesso, evento ormai abituale in quel di Hochfilzen, dove in campo femminile se ne sono disputate ben 22, i cui successi sono ripartiti come segue:

7 – GERMANIA (compreso l’oro iridato 2017)

6 – NORVEGIA

3 – RUSSIA (compreso l’oro iridato 2005)

2 – FRANCIA

2 – ITALIA

1 – BIELORUSSIA

1 – UCRAINA

Dunque l’Italia femminile è profondamente legata a Hochfilzen, essendo il luogo dove sono arrivate entrambe le affermazioni raccolte nella storia.

La prima è arrivata il 13 dicembre 2015 con Lisa Vittozzi, Karin Oberhofer, Federica Sanfilippo e Dorothea Wierer.

La seconda invece è stata ottenuta il 16 dicembre 2018 con Lisa Vittozzi, Alexia Runggaldier, Dorothea Wierer e Federica Sanfilippo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

paone_francesco[at]yahoo.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: La Presse