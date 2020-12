Benetton Treviso-Zebre, Pro14 rugby: programma, orario, tv, streaming

Torna il Guinness Pro 14 e l’anno nuovo regalerà il primo derby azzurro con le Zebre di Parma che andranno nella tana della Benetton Treviso a Monigo dopo che il match d’andata è stato rinviato settimana scorsa per le positività al Covid dei biancoverdi. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Le Zebre arrivano all’appuntamento forti dei due risultati utili consecutivi conquistati in Challenge Cup, con il pareggio casalingo contro Bayonne e la vittoria di misura in casa del Brive. I bianconeri, inoltre, hanno già ottenuto una vittoria in campionato e il ritorno degli azzurri dopo la lunga parentesi internazionale ha dato una spinta fondamentale alla squadra di Michael Bradley che nella sfida contro Treviso punta a conquistare una vittoria in trasferta importante per prendere fiducia e punti in vista degli impegni europei fondamentali di gennaio.

Di contro, invece, la Benetton Treviso ha saltato sia l’ultimo turno di Challenge Cup sia il derby d’andata a causa di alcune positività al Covid-19 e, dunque, la preparazione del derby non sarà facile per i ragazzi di Kieran Crowley. Ora, però, i biancoverdi hanno ritrovato molti giocatori che sarebbero stati assenti a Parma e, nonostante forse arrivino all’appuntamento da sfavoriti, puntano a vincere per conquistare il primo successo stagionale in Pro 14 e provare a rilanciarsi in una stagione sicuramente difficile in vista del 2021.

Il match tra Benetton Treviso e Zebre Parma inizierà alle ore 14.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro garantendovi aggiornamenti puntuali minuto per minuto.

ZEBRE-TREVISO: ORARIO, TV E STREAMING

Sabato 2 gennaio

Ore 14.00: Benetton Treviso – Zebre Parma

Diretta streaming – DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

Foto: Alfio Guarise – LPS