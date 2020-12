Dakar 2021: dove vederla in tv. Palinsesto e programma: attenzione al fuso orario

Il giorno del grande inizio si avvicina. La Dakar 2021 è prossima a cominciare e la maratona nel deserto, che per il secondo anno consecutivo si disputerà in Arabia Saudita, è pronta per regalare emozioni. La corsa scatterà il 2 gennaio 2021 con il prologo, una stage di 11 km che deciderà in pratica l’ordine di partenza per la prima vera tappa che scatterà il 3 gennaio. In totale saranno 12 le prove cronometrate previste, con una sola giornata di riposo in programma il 9 gennaio.

7.646 complessivi da percorrere, di cui 4.767 cronometrati (quindi valevoli per le classifiche generali) e 2.879 di trasferimento. Tappa Marathon inserita tra la stage n.7 e la stage n.8, in cui gli equipaggi non potranno usufruire dell’assistenza in caso di guasto o problemi meccanici. Diminuisce purtroppo del 14% la partecipazione rispetto all’ultima edizione, soprattutto a causa delle problematiche legate alla pandemia da Covid-19, tuttavia saranno presenti sostanzialmente tutti i big di ogni categoria. Saranno 555 i partecipanti alla Dakar 2021 per un totale di 321 veicoli iscritti alla manifestazione. Tra le 555 persone registrate nella entry list, sono presenti anche 16 donne.

IL PROGRAMMA DELLA DAKAR 2021

La Dakar 2021 avrà ampia copertura per vedere in Italia tutte le tappe in diretta TV e in diretta streaming. La corsa infatti sarà visibile su MotorTrendOndemand, RedBullTV e sui canali Eurosport (presenti sia nel bouquet di Sky che sulla piattaforma online DAZN). Come detto, l’edizione n.43 della Maratona nel deserto si disputerà in Arabia Saudita e bisognerà fare attenzione al fuso orario, rispetto al riferimento italiano, tenuto conto delle due ore di differenza (in avanti).

Prologo: 2 gennaio – Gedda > Gedda- 11 km

Tappa 1: 3 gennaio – Jeddah > Bisha, 622 km – SS : 277 km

Tappa 2: 4 gennaio – Bisha > Wadi Ad-Dawasir, 685 km – SS : 457 km

Tappa 3: 5 gennaio – Wadi Ad-Dawasir > Wadi Ad-Dawasir, 630 km – SS : 403 km

Tappa 4: 6 gennaio – Wadi Ad-Dawasir > Riyadh, 813 km – SS : 337 km

Tappa 5: 7 gennaio – Riyadh > Buraydah, 625 km – SS : 419 km

Tappa 6: 8 gennaio – Buraydah > Ha’il, 655 km – SS : 485 km

9/01 – Ha’il: Giorno di riposo

Tappa 7: 10 gennaio – Ha’il > Sakaka, 737 km SS : 471 km (Marathon Stage)

Tappa 8: 11 gennaio – Sakaka > Neom, 709 km – SS : 375 km

Tappa 9: 12 gennaio – Neom > Neom, 579 km – SS : 465 km

Tappa 10: 13 gennaio – Neom > Al-Ula, 583 km – SS : 342 km

Tappa 11: 14 gennaio – Al-Ula > Yanbu, 557 km – SS : 511 km

Tappa 12: 15 gennaio – Yanbu > Gedda, 452 km – SS : 225 km

Foto: LaPresse