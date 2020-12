Bebe Vio multata per non aver rispettato il coprifuoco in un locale con il padre e amici. Pronte le scuse per la violazione

Novità giungono sulla campionessa paralimpica di scherma Bebe Vio. Come riportato dall’Ansa, la 23enne nativa di Venezia sarebbe stata multata per essersi fermata con alcuni amici all’interno di un locale, ancora aperto dopo il “coprifuoco” delle ore 18.00. Un episodio che, secondo le cronache, sarebbe avvenuto il 29 novembre scorso a Mogliano Veneto (Treviso), dove vive la sua famiglia.

Nel gruppo di persone coinvolte c’era anche il papa dell’azzurra, una decina in totale secondo le ricostruzioni. Il ritrovo era stato organizzato per festeggiare il compleanno proprio del papà dell’atleta paralimpica. L’Ansa precisa che la sanzione di 400 euro sarebbe stata pagata, con le scuse per la violazione. Non vi sarebbe stata, infatti, alcuna contestazione relativamente all’intervento delle forze dell’ordine. Carabinieri che, avvertiti da alcuni residenti, avrebbero effettuato un controllo nel locale alle ore 20.00, trovando la schermitrice, il padre e altre persone. Oltre alla sanzione pecuniaria, da considerare l’ordine di chiusura per cinque giorni del bar.

