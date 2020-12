Beach volley, Jakob Windisch: “Dalla neve alla sabbia: ecco com’è nata la mia passione”

Nuovo appuntamento con Beach2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato agli appassionati di beach volley.

Ospite in trasmissione, uno tra i più grandi prospetti del panorama italiano, Jakob Windisch. L’altoatesino racconta com’è iniziata la sua passione: “La passione per il beach volley è nata giocando a pallavolo. A casa mia è difficile giocare a beach, dato che d’inverno ci sono dieci gradi. Poi, il mio migliore amico ha un campo nel suo giardino e d’estate ho iniziato a giocare e pian piano mi sono appassionato. Ho fatto il Trofeo delle Regioni per l’Alto Adige, mi hanno visto dei selezionatori e da lì sono entrato a far parte della Nazionale. Da quando è partito il progetto Club Italia nel 2016 vivo a Formia”.

Loading...

Loading...

Jakob racconta la difficile esperienza agli Europei di Beach volley Under 22 di quest’anno, una manifestazione difficile sia per lui che per il suo compagno di squadra, Alberto Di Silvestre, il suo esordio agli Europei Senior e le sue speranza per il 2021. Prima fra tutte, la possibilità che questa emergenza sanitaria finisca al più presto e che si possa così tornare alla normalità, anche sportiva. Di seguito, vi proponiamo la video intervista integrale.

LA VIDEO INTERVISTA A JAKOB WINDISCH





LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter