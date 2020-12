Basket: Virtus Bologna, che rimonta! Dal -19 alla vittoria, sbancato il campo del Monaco. Primo posto matematico nel girone di EuroCup

Dopo il terremoto, la vittoria. La Virtus Segafredo Bologna va a espugnare l’arena sita sotto lo Stade Louis II di Montecarlo, battendo l’AS Monaco per 68-74 dopo aver recuperato uno svantaggio di 19 punti maturato nel corso della prima metà di gara. Ancora senza Marco Belinelli per un guaio muscolare, le V nere del reintegrato Sasha Djordjevic vincono con la carica di Milos Teodosic, che segna 8 dei suoi 12 punti nel vitale ultimo quarto. Top scorer è Julian Gamble a quota 15, seguito da Kyle Weems (13). Dall’altra parte 17 di Dee Bost, 13 di Marcos Knight e 10 di Mathias Lessort.

L’inizio di partita è favorevole a Monaco, che comincia bene un po’ con tutto il quintetto per salire in rapidità sul 10-4 nonostante Alibegovic dia spettacolo con una gran schiacciata direttamente da rimbalzo in attacco. Lentamente, ma inesorabilmente, Bost e Lessort iniziano a scavare un solco che diventa ampio con l’apporto della panchina, mentre la Virtus da tre non riesce a segnare (finirà con 0/11 all’intervallo). Dopo 10 minuti è 25-10.

Cambia ben poco la musica nel secondo periodo, con le V nere che vedono permanere i grossi problemi in attacco e che, in difesa, hanno i loro grattacapi soprattutto contro Knight, ma in generale la qualità del club biancorosso è quella di saper avere punti da tanti protagonisti diversi (Repic, O’Brien, Yeguete). La squadra allenata da Mitrovic trova il massimo vantaggio (40-21) con Inglis, prima del libero di Ricci che manda le squadre al riposo sul 40-22.

La Segafredo, pur non riuscendo subito ad attuare il riavvicinamento, perlomeno nel terzo quarto riesce a tornare in campo con una migliore convinzione. Ricci segna la prima tripla del match bianconero per il 43-30, Abass fa il suo esordio in termini realizzativi con i due punti del -12 che portano Mitrovic al time out e, mentre Bost supera la doppia cifra, lo svantaggio virtussino ritorna in singola con lo 0-7 che significa 54-45 a trazione italiana e Weems. Hunter, infine, firma i punti del 56-47 con cui si entra negli ultimi dieci minuti.

I padroni di casa sembrano poter ancora controllare la situazione, anche grazie alla tripla di Bost che, dopo il -6 bolognese, ristabilisce le 10 lunghezze di vantaggio. Nessuno, però, ha fatto i conti con Teodosic, che fino a quel momento ha segnato solo 4 punti, ma conosce i momenti migliori. Prima riporta a -5 i suoi, poi lascia la scena ad Abass e, infine, se la riprende, firmando la parità a quota 66 a 1’42” dalla fine. Lessort rimette avanti il Monaco dalla lunetta, ma Gamble si porta a casa mezzo mondo per pareggiare di nuovo, ed è Weems a siglare i due punti da rimbalzo in attacco su 0/2 proprio di Gamble per il 68-70. I padroni di casa non capiscono più nulla, rimediano due brutte palle perse e su altrettante coppie di liberi in favore di Teodosic e Markovic finisce 68-74.

AS MONACO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 68-74 (25-10, 40-22, 56-47)

MONACO – Bost 17, Choupas, Demahis ne, Inglis 3, Knight 13, Ndoye 3, Ratton ne, Yeguete 4, Willis 2, O’Brien 8, Lessort 10, Rebic 8. All. Mitrovic

BOLOGNA – Tessitori 2, Deri ne, Abass 9, Pajola 4, Alibegovic 2, Markovic 2, Ricci 8, Adams 2, Hunter 5, Weems 13, Teodosic 12, Gamble 15. All. Djordjevic

