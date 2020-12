Basket: troppa Reggio Emilia per Treviso, fuga decisiva nel terzo quarto del recupero di Serie A

Vittoria molto netta dell’Unahotels Reggio Emilia all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno nel recupero della 6a giornata di Serie A 2020-2021. La squadra allenata da Antimo Martino sconfigge per XX-XX la De’ Longhi Treviso grazie a un parziale di rilevanti dimensioni, 30-14, nel terzo quarto, in cui vanno in doppia cifra per i padroni di casa in sei: i migliori sono Brandon Taylor (19), Josh Bostic (16) e Justin Johnson (14). Dall’altra parte inutili i 22 di Nicola Akele e i 19 di DeWayne Russell. Gli uomini di Antimo Martino salgono a quota 8 in classifica, nel gruppo delle seste con Sassari, Trento e Varese, mentre quelli di Max Menetti restano nel gruppo delle none a 6 punti.

La lentezza dell’inizio, con pochissima concretezza del minuto, nulla lascia presagire di quel che si vede nel tempo successivo in termini di percentuali di realizzazione. Elegar e Mekowulu cominciano subito il loro duello sotto canestro, ma chi cerca di essere vero protagonista per Treviso è Akele, che, di ritorno dalla Nazionale, cerca di tenere l’inerzia a favore degli ospiti (7-11 e poi continui, leggeri vantaggi). Dall’altra parte Bostic e Johnson riequilibrano una situazione che non si sblocca mai fino alla fine del primo quarto (27-23).

Chillo e Sokolowski ribadiscono il concetto di equilibrio con il parziale di 0-5 che rimanda avanti la De’ Longhi. Si accende Kyzlink, si ricomincia a mettere in ritmo Elegar, e diventa protagonista anche la sirena di uno dei due tabelloni, che impazzisce improvvisamente, suonando casualmente e provocando una breve sospensione a metà periodo. La parità che porta Elegar alla ripresa del gioco diventa, in tempi piuttosto rapidi, la stessa che c’è all’intervallo, sul 44-44.

Dagli spogliatoi, però, a rientrare è una sola squadra, ed è quella di casa. Non c’è un unico protagonista nel roster degli uomini di coach Menetti, ma sono tanti i protagonisti del parziale di 17-4 che divide letteralmente in due la partita, partendo da Taylor e finendo con Kyzlink, per quanto l’ex Bergamo sia il maggior protagonista di questi 10 minuti con 11 punti dei suoi 19 totali. Si entra negli ultimi 10 minuti con il punteggio di 74-58.

Treviso non riesce mai a riavvicinarsi, consegnando direttamente la partita nelle mani dell’Unahotels, la quale gestisce la questione con relativa tranquillità. Arriva anche il superamento dei 20 punti di vantaggio, così come qualche momento di showtime e lo svuotarsi delle panchine. Finisce 98-74.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-DE’ LONGHI TREVISO 98-74 (27-23, 44-44, 74-58)

REGGIO EMILIA – Bostic* 16, Candi 14, Baldi Rossi 9, Porfilio, Taylor 19, Giannini, Elegar* 12, Johnson* 14, Bonacini*, Diouf 3, Kyzlink* 11. All. Martino

TREVISO – Russell* 19, Logan* 4, Vildera, Bartoli, Imbrò 6, Piccin, Chillo 5, Mekowulu* 7, Sokolowski 6, Carroll* 5, Akele* 22. All. Menetti

