Basket, Serie A 2020-2021: vittorie agevoli per Milano e Brindisi, cadono Virtus Bologna e Venezia

Dopo l’anticipo di ieri sera tra Brescia e Fortitudo Bologna, nel pomeriggio odierno si sono disputate altre cinque partite della Serie A 2020-2021 di basket. Vincono agevolmente Olimpia Milano e Brindisi, mentre cadono in casa Virtus Bologna e Venezia. Andiamo a riepilogare quanto accaduto.

Prosegue l’inarrestabile marcia della capolista Olimpia Milano, che vince il derby con Varese per 70-96 e ottiene la decima vittoria in altrettanti incontri. Dopo un primo quarto equilibrato, i meneghini mettono la freccia nel secondo periodo quando, anche grazie a un parziale finale di 0-9, possono andare all’intervallo con un rassicurante margine di 23 punti. La ripresa è pura amministrazione per l’Armani Exchange, che porta cinque giocatori in doppia cifra: spiccano Zach LeDay (18 punti) e Kevin Punter (15 punti), mentre a Varese non bastano i 23 punti dell’ex Luis Scola e i 20 di Toney Douglas.

L’unica squadra che prova a tenere il ritmo della capolista è l’Happy Casa Brindisi, che piega Cantù con il risultato di 85-71. I salentini sono di fatto sempre avanti nel punteggio, ma i lombardi reggono bene fino all’intervallo (sotto di solo 5 punti); è nella ripresa che i padroni di casa allungano e consolidano il successo. Il grande protagonista è Nick Perkins, autore di una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi, mentre il miglior realizzatore degli ospiti è Jaaziel Johnson (17 punti).

Altra battuta d’arresto per la Virtus Bologna, che nel big match di giornata viene sconfitta per 78-83 dalla Dinamo Sassari. C’era tanta attesa per l’esordio di Marco Belinelli, tornato nel capoluogo emiliano dopo gli anni trascorsi in NBA, ma la stella della Nazionale non ha proprio avuto occasione di mettere piede sul parquet. Le V Nere si complicano subito la vita, incassando un super parziale di 0-18 in avvio di partita e chiudendo il primo quarto sotto di quindici lunghezze. Da lì inizia la rincorsa dei bianconeri, che si avvicinano fino al -1 nell’ultimo periodo, ma non riescono mai a togliere a Sassari il comando delle operazioni. A trascinare i sardi sono Eimantas Bendzius e Marco Spissu, autori rispettivamente di 22 e 19 punti, mentre il top scorer dei padroni di casa è Stefan Markovic (15 punti).

Cade tra le mura amiche anche l’Umana Reyer Venezia, che viene battuta da Trento con il punteggio di 71-79. L’Aquila conquista la leadership del match fin dal primo quarto, chiuso in vantaggio di sei punti, per poi allungare nel secondo periodo e resistere al tentativo di rientro degli orogranata nel corso della ripresa. Sono due le facce del successo dei trentini: un semplicemente devastante Gary Browne, in doppia doppia con 24 punti e 10 assist, e JaCorey Williams, autore di 22 punti e 9 rimbalzi. Dall’altra parte non bastano i 19 punti del solito Michael Bramos.

Infine, sorride anche Treviso, che supera Pesaro con il risultato di 91-81. I veneti prendono il sopravvento fin dal primo quarto, chiuso avanti di undici lunghezze, e poi respingono al mittente i tentativi di avvicinamento dei marchigiani. Da registrare i 23 punti di Michal Sokolowski e la doppia doppia di DeWayne Russell (12 punti e 11 assist) tra i padroni di casa, mentre tra gli ospiti in evidenza Marko Filipovity (22 punti e 11 rimbalzi) e Justin Robinson (22 punti).

RISULTATI

Virtus Segafredo Bologna – Banco di Sardegna Sassari 78-83

Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino 71-79

De Longhi Treviso – Carpegna Prosciutto Pesaro 91-81

Openjobmetis Varese – AX Armani Exchange Milano 70-96

Happy Casa Brindisi – Acqua S. Bernardo Cantù 85-71

antonio.lucia@oasport.it

Credit: Ciamillo