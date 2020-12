Basket: Salvatore Trainotti DG del Settore Squadre Nazionali. Petrucci contro il blocco delle retrocessioni in Serie A

Si è svolto quest’oggi il Consiglio Federale, che ha apportato una sola novità di rilievo, ma significativa, all’interno del Settore Squadre Nazionali. Salvatore Trainotti, già GM dell’Aquila Basket Trento e della Nazionale senior azzurra, è stato nominato direttore generale per quel che riguarda il Settore Squadre Nazionali sia a livello maschile che a livello femminile.

Durante la seduta è intervenuto il numero 1 della FIP, Gianni Petrucci, che ha espresso con forza la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di blocco delle retrocessioni, anche sulla base del fatto che si dovrebbero modificare le regole a campionato in corso. Successivamente, il focus si è spostato sul problema della legge di riforma dello sport, della quale sono criticate le problematiche su vincolo sportivo, lavoro sportivo e professionismo femminile (si legge: “Gli interventi economici fin qui varati “a pioggia” non hanno avuto il carattere strutturale che invece avrebbero potuto avere se previsti d’intesa con il CONI e con le Federazioni sportive, enti che hanno piena cognizione della situazione in cui versano i movimenti di riferimento“).

Dopo l’urgenza data alla necessità di far ripartire i campionati giovanili, si è toccato, con felicità, il tema delle Nazionali, che hanno ricevuto i complimenti dopo le loro prestazioni nelle bolle di Riga (femminile) e Tallinn (maschile).

Credit: Ciamillo