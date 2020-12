Europa League: Milan e Napoli si giocano l’accesso ai sedicesimi con Celtic e AZ. Roma per il primo posto con lo Young Boys

Quinta fermata della fase a gironi di UEFA Europa League. Il penultimo appuntamento dei raggruppamenti della seconda coppa europea può segnare un buon traguardo per il calcio italiano: domani sera Milan e Napoli hanno la possibilità di qualificarsi per i sedicesimi di finale, raggiungendo la Roma già sicura del posto nel tabellone. Se azzurri e rossoneri dovessero riuscire nell’impresa (e hanno tutte le armi per poterlo fare) sarebbe la settima volta in dodici edizioni che l’Italia presenterebbe tutte le sue partecipanti di inizio anno alla fase ad eliminazione diretta.

Ad aprire le danze sarà il Milan, impegnato fra le mura amiche alle 18.55 contro il Celtic fanalino di coda del gruppo H. Il copione del girone è ancora tutto da scrivere, con Lille, rossoneri e Sparta Praga tutte in due punti a giocarsi ancora la qualificazione. La squadra meneghina dovrà ancora fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, recuperando però il suo allenatore Stefano Pioli negativizzatosi dal Covid-19. Oltretutto, il Milan sa vincere anche senza il fenomeno svedese, mettendo agli atti il positivo successo con la Fiorentina. Contro gli scozzesi, anello debole del girone con un solo punto in quattro gare, la vittoria è obbligatoria. E in caso di successo del Lille in casa contro lo Sparta Praga, tornerebbe nel tabellone della fase finale di Europa League a distanza di tre anni dall’ultima volta.

Loading...

Loading...

La Roma è invece una delle poche squadra ad essere sicura del posto fra le migliori 32 della competizione, merito dei 10 punti in quattro partite e il 2-0 a domicilio inferto al Cluj. I giallorossi accoglieranno alle 21 lo Young Boys, secondo nel gruppo A con sette punti nel proprio carnet, sapendo di potersi accontentare di un pareggio per blindare il primo posto. La sconfitta di domenica sera contro il Napoli riecheggia ancora negli ambienti di Trigoria, fragorosa quanto inaspettata nel pesante 4-0. Mister Paulo Fonseca andrà sicuramente alla ricerca di una reazione positiva da parte dei suoi ragazzi.

In contemporanea alla Roma, sarà il turno del Napoli, che vola in Olanda per affrontare l’AZ Alkmaar. Situazione tutta da definire anche nel gruppo F, con gli azzurri in testa a 9 punti e olandesi in compagnia della Real Sociedad a quota 7. La squadra di Rino Gattuso scenderà in campo all’AFAS Stadion per chiudere i giochi e per vendicarsi del ko della sfida dell’andata al San Paolo. Dopo la netta vittoria ai danni della Roma, il Napoli vorrà proseguire nella sua ricerca di continuità, come menzionato anche dall’allenatore di Corigliano Calabro. Dovrà sicuramente farlo senza Victor Osimhen, ancora fuori per un problema alla spalla.

Foto: Lapresse